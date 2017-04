Razvan Cuc, la TVR1: Proiectele de infrastructura ce vor fi lansate in licitatii cumuleaza in jur de 5 miliarde de euro

Proiectele de infrastructura ce vor fi lansate anul acesta in licitatii in domeniul transporturilor cumuleaza in jur de cinci miliarde de euro din fonduri europene, a declarat, miercuri seara la TVR1, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.

"Toate proiectele pe care vi le-am enuntat: ringul zero al Bucurestiului, Sibiu-Craiova, Pitesti - Sibiu, Podul de la Braila sunt proiecte care cumuleaza in jur de 5 miliarde de euro. Sunt proiecte noi, erau proiecte mature care puteau fi facute si de altii si probabil acum ar fi fost la stadiu de executie. Toata lumea vorbeste de proiectele fazate care vin din urma, dar avem foarte multe proiecte mature, proiecte care pot fi lansate, proiecte de anvergura, care ajuta la dezvoltarea si cresterea economica a Romaniei si implicit a absorbtiei de fonduri europene", a spus ministrul, la TVR1.

Dintre proiectele fazate, Razvan Cuc a facut referire la loturile 3 si 4 ale autostrazii Lugoj - Deva de pe Coridorul 4, la loturile 3 si 4 de pe autostrada Sebes-Turda si cei trei kilometri de autostrada de la intrarea in Bucuresti de pe Autostrada A3, care vor fi dati in folosinta pana la sfarsitul acestui an, potrivit Agerpres.