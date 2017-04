Ministrul Florian Bodog, despre afirmatiile lui Dragnea privin vaccinarea obligatorie: Am rezerve. Eu cred ca vaccinarea obligatorie este singura optiune/ Romania este in plina epidemie de rujeola si la un pas de catastrofa

Este inadmisibil, chiar daca este la un an de mandat, sa gasesc tara intr-o asemenea criza. Se stie de un an si nu s-a facut nimic.

Am semnat un ordin de achizitionare a vaccinului antirujeolic, am facut procedura de achizitie, dar foarte greu gasesc furnizori. Si nu doar pentru acest vaccin.

Din pacate Romania este in plina epidemie, suntem aproape de catastrofa.. Trebuie sa luam masuri foarte ferme.

Am apelat si la Organizatia Mondiala a Sanatatii, am primit promisiuni ca ne vor ajuta sa gasim furnizori pentru vaccinurile de care este nevoie.

"Ori de cate ori o campanie de vaccinare scade sub 80% exista riscul unei epidemii, iar sub 60% e ca si declansata.



O cauza este campania anti-vaccinare, care a luat proportii incomensurabile.



Cat timp exista o politica de sanatate publica, mesajul este unul singur: campania de vaccinare este obligatorie.



Nu poti sa-i iei dreptul la viata al unui copil nou-nascut, pentru ca parintele este neinformat. Nu se fac campanii de dragul de a se face, ci impotriva acelor boli care au potential letal"

Ministrul Sanatatii Florian Bodog a comentat joi seara la Antena 3 declaratiile sefului PSD privind vaccinarea obligatorie, spunand ca are rezerve fata de aceasta pozite. "Fiecare dintre noi poate sa aiba, dar eu cred ca vaccinarea obligatorie este singura optiune. Nu ne grabim cu adoptarea acestei legi, trebuie sa urmeze un parcurs normal, sa fie dezbatuta" a precizat Florian Bodog.Ministrul sanatatii spune ca "Romania este in plina epidemie de rujeola si la un pas de catastrofa" argumentand cu cele 23 de decese si peste 4.800 de imbolnaviri de la inceputul anului.

O pozitie diferitamin PSD fata de cea a liderului Liviu Dragnea a avut si deputatul social-democrat Elena Dinu.



Aceasta aa subliniat joi, in cadrul unei conferinte de presa necesitatea ca parintii sa inteleaga la ce riscuri isi supun copiii daca nu ii vaccineaza. Potrivit parlamentarului, din cauza parintilor care au refuzat sa isi vaccineze copii, Romania a ajuns la nivelul tarilor africane, din cauza numarului mare de decese cauzate de aceasta boala, potrivit Agerpres.



Parlamentarul, care este si secretar al Comisiei pentru sanatate si familie din Camera Dpeutatilor, a insistat, in declaratia sa, si asupra Legii vaccinarii si a necesitatii ca parintii sa inteleaga la ce riscuri isi supun copiii daca nu ii vaccineaza.



"S-au stabilit bugete multianuale pentru vaccinuri pentru ca aceasta achizitie de vaccinuri se facea in fiecare an si ajunsesem in situatia ca in acest moment nu exista anumite vaccinuri in spitale sau la medicii de familie. Sunt discutii mari in acest moment si dezbateri organizate de catre Ministerul Sanatatii si chiar la Parlament fata de Legea vaccinarii pentru ca, asa cum a declarat si Organizatia Mondiala a Sanatatii, in acest an s-a inregistrat un numar foarte mare de decese, comparativ cu alti ani, la bolnavii de rujeola", a declarat Elena Dinu.