Gigi Becali: Traian Basescu suna personal ca sa fiu persecutat in puscarie... L-am sponsorizat cu 10 mii de euro pe tatal lui Maior/ Reactii Maior: Nu am luat niciodata bani/ Basescu: Il chem in judecata

"A venit seful Jandarmeriei din Constanta si mi-a zis: Bai Gigi, hai sa-ti spun ceva! Basescu da personal telefon, ca nu vrea sa faci puscarie usoara. Seful de la Jilava mi-a zis: 'Au venit doi la mine acasa, acasa, nu la serviciu, si mi-au zis: Ai grija, daca Becali are bani sa nu faca puscarie la misto'", a declarat Becali.



Intervenit telefonic in emisiune, Traian Basescu a negat cele afirmate de Becali si a spus ca ia in calcul sa-l cheme in judecat apentru afirmatii. "Cum credeti ca un presedinte ar suna sa se ocupe de un detinut? Cum credeti ca un presedinte ar da aprobari la propunerile SRI-ului? Va spun public. Il chem in judecata si pe seful Jandarmeriei Constanta de atunci si pe domnul Becali.", a spus fostul presedinte, la Romania TV.

