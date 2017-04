Gabriela Firea: Presedintele partidului este persoana cea mai indreptatita sa fie candidat la prezidentiale

"Intotdeauna si mai ales in acest caz presedintele partidului este persoana cea mai indreptatita sa fie candidatul acelei formatiuni politice pentru alegerile prezidentiale. Daca este sa ne uitam in urma cu cativa ani, si nu doar in Romania, ci in tarile din jurul nostru in special, aceasta este regula, presedintele partidului sa fie si vocea cea mai importanta a formatiunii politice, sa aiba cea mai mare sustinere din partea membrilor de partid si a simpatizantilor. Categoric da, sunt in totala consonanta cu afirmatiile care s-au facut acum cateva zile ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, este cea mai indreptatita personalitate sa devina - daca nu a dorit, si stim noi bine cine nu a dorit, sa fie prim-ministru - sa fie candidatul nostru la prezidentiale si sa si castige", a spus Firea, potrivit Agerpres.Ea a mentionat ca PSD va veni in anul in care se vor organiza alegeri prezidentiale cu un candidat bun, care sa raspunda nevoilor romanilor."Romanii au o perceptie foarte buna despre echipa guvernamentala, PSD, presedintele Liviu Dragnea. De ce? In primul rand pentru ca a pus accent pe un program de guvernare si deja a aplicat masurile pe care le-a promis si se vede asta in fiecare zi, la fiecare sedinta de guvern. Acum, ca sunt si anumite persoane care incearca sa gaseasca raul acolo unde nu este, e democratie (...) totul este sa nu se inventeze stiri sau sa nu se inventeze motive", a adaugat Firea.