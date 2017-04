Gabriela Firea: Avem mai multe masuri care merg impreuna pentru degajarea aglomeratiei din Capitala

"Avem mai multe masuri care merg impreuna pentru degajarea aglomeratiei din Capitala: construirea de parcari la intrarea in Bucuresti, un sistem de semaforizare inteligenta pentru toate intersectiile din Capitala, aproape 500 si nu aproape 100 cat este acum proiectul pilot, total nesatisfacator. Managementul inteligent al traficului va fi luat de la zero, pentru ca ce se intampla acum nu este un management inteligent al traficului, si nu putem sa vorbim despre principii de smart city cata vreme nu sunt introduse in aceasta retea smart toate intersectiile din Capitala, si aplicarea sistemului de benzi unice", a declarat Firea, potrivit Agerpres.Ea a adaugat ca sunt 29 de trasee pretabile pentru un sistem de banda unica pentru RATB, urmand ca in luna iunie sa demareze un astfel de proiect pilot pe traseul ce leaga nordul Capitalei de Piata Romana.Edilul-sef a spus ca in cursul acestei zile a mers cu un autobuz RATB pe acest traseu, pentru a demonstra ca se poate merge in conditii bune si cu acest mijloc de transport."Sunt absolut convinsa ca dupa implementarea sistemului de banda unica in intreaga Capitala, nu doar acest proiect pilot care va demara la mijlocul lunii iunie, din ce in ce mai multi bucuresteni vor renunta macar cateva zile pe saptamana la autoturismul personal si vor urca in autobuzele RATB pentru a folosi banda unica implementata in Capitala, asa cum se intampla in marile orase europene", a spus Firea.Cat priveste beneficiile sistemului de benzi unice, ea a spus ca implementarea acestora va conduce la reducerea poluarii, a traficului si a timpului de asteptare si de calatorie pentru cetateni, dar a precizat ca acest lucru se va putea realiza numai prin asigurarea disciplinei in trafic de catre institutiile abilitate si cu sprijinul soferilor."In primul rand trebuie o colaborare cu Politia Capitalei si Brigada Rutiera, care a fost inceputa deja. Disciplina in trafic trebuie sa fie urmarita de toate institutiile care au aceasta responsabilitate. Nu vrem sa transmitem mesaje neprietenoase catre participantii la trafic, catre cetateni, dar trebuie sa intelegem ca daca atunci cand mergem in afara tarii respectam toate aceste reguli si ne place cum este in Occident, trebuie sa venim cu acele masuri si in Romania. Acest sistem de banda unica care este practic stimulat pentru a rezolva problema aglomeratiei, este folosit cu succes in toate tarile europene", a punctat primarul general.Firea a mai spus ca Primaria Capitalei va construi parcari atat in centrul Bucurestiului, cat si la capetele de metrou, dar a mentionat ca si dezvoltatorii imobiliari vor avea obligatia sa construiasca parcari subterane."Si noi la Primaria Capitalei am demarat deja. Prin faptul ca am introdus in buget sume importante de bani, vom construi cat mai multe parcari atat in centrul Capitalei, cat si la capetele de metrou. Vom avea grija ca toti dezvoltatorii care vin sa primeasca autorizatii de construire sau alte documentatii de urbanism sa se solicite sa-si construiasca parcari subterane, pentru ca nu este normal sa ridici in centrul Capitalei un bloc de 7-8-9-10 etaje si doar cu cateva locuri de parcare sa ametesti populatia, iar toate celelalte masini sa ocupe practic spatiul, pe care altfel l-ar putea folosi familiile care locuiesc in acea zona si nu firmele care ar fi trebuit sa-si construiasca in subteran locuri de parcare. Asa este normal", a mai afirmat Firea.