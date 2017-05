Serban Nicolae: Nu am incalcat vreo decizie a coalitiei sau a PSD; nu s-a discutat in partid despre gratierea coruptilor

"Eu sunt de acord si respect orice fel de opinie, nici macar nu fac caz de faptul ca pe aspectele tehnice oricum nu ar avea castig de cauza in fata mea nici Liviu Dragnea, care este inginer, nici Sorin Grindeanu, care a terminat Matematica (...)", a afirmat senatorul PSD.Serban Nicolae a sustinut ca nu a incalcat vreo decizie a partidului sau a coalitiei de guvernare prin faptul ca a sustinut amendamentul cu privire la gratierea faptelor de coruptie."Un lucru important de spus de presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost acela ca nu s-a discutat in partid si nu s-a luat o decizie privind aceste chestiuni cu gratierea sau cu coruptii sau cu necoruptii. Nu am incalcat vreo decizie de partid sau a coalitiei sau a Guvernului sau a programului de guvernare. Ce anume are sa imi reproseze, nu cred ca se va feri sa imi spuna direct, de fata cu ceilalti colegi sau intre patru ochi (...)", a subliniat presedintele Comsiei juridice.Social-democratul s-a declarat convins de faptul ca nu exista o problema a sa cu Liviu Dragnea."Nu cred ca este o problema a mea cu presedintele partidului. Cred ca s-au speriat cativa din jurul domniei sale, exista o tendinta la partidul asta (...), care au tendinta de a se uita mai mult la ce spun adversarii si a se ghidona de reactiile adversarilor, decat de reactiile pesedistilor", a afirmat Serban Nicolae.Senatorul PSD a mai spus ca nu a inteles formula folosita de Liviu Dragnea, "cu statul la coada" pentru a discuta cu el."Telefonul meu suna foarte des si e un fel de apreciere ce a spus presedintele PSD, se sta la coada ca sa ma sune cineva pe mine (...)", a completat social-democratul.Solictat sa transmita un mesaj colegilor din partid, Serban Nicolae a spus ca, in opinia sa, nu exista o stare de tensiune, iar ceea ce se intampla in aceste zile nu afecteaza in vreun fel formatiune."Eu cred ca situatia este una neschimbata. Suntem colegi de partid de multa vreme, tot ceea ce am discutat a fost respectat si de domnul Dragnea si de mine. Nu cred ca este o stare de tensiune si nici nu cred ca va afecta partidul in vreun fel ce se intampla in aceste zile", a conchis Serban Nicolae.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Antena 3, pe tema actiunilor lui Serban Nicolae din Comisia juridica a Senatului, ca va discuta cu el la sedinta CEx, subliniind ca nu doreste sa faca "din niste oameni vedete, nefiind cazul". Seful PSD a spus ca si situatia altor parlamentari ai partidului va fi discutata, pentru ca sunt propuse legi care nu tin de programul de guvernare si care afecteaza imaginea PSD.