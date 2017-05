Traian Basescu: Romania are nevoie de un moment zero si acesta poate fi obtinut doar cu o gratiere larga/ Udrea nu e insarcinata si nici nu adopta vreun copil/ Pot sa iasa in strada, eu nu sunt Serban Nicolae sa-mi schimb parerile

Elena Udrea nici nu este insarcinata, nici nu cred ca poate sa infieze (ca sa beneficieze de amendamentul privind mamele., n.r.). Eu, indiferent care este abordarea, mai ales a propagandei, sunt un om care nu se invarte dupa vant si dupa interese mici. Eu sunt cel caruia toata lumea ii reproseaza ca a construit acest sistem Si recunosc ca l-am construit, dar nu l-am pus sa devieze si sa tina sub control toata clasa politica.



Vom distruge tara lasata pe mana generalilor, a procurorilor. Pe mine nu ma poate duce nimic in situatia de om condamnat

Trebuie sa gasim puterea ca politicieni sa facem un moment zero. Tranzitia oriunde in lume a fost impanata cu coruptie...



Noi aproape am distrus capitalul romanesc de dragul luptei anticoruptie, care a fost necesara.



Acest moment zero se poate obtine cu o gratiere larga si nu pentru recidivisti. Pot sa iasa in strada, eu nu sunt Serban Nicolae sa-mi schimb parerile.



Daca as fi in functie la Cotroceni asta ar fi obiectivul meu acum. As cere un moment zero, pentru ca aceia care sunt recuperabili pentru societate sa fie recuperati acum.

Traian Basescu a declarat joi seara, la Romania TV , ca noua lege a gratierii ar putea marca un "moment zero" in Romania si sustine ca nu a facut interesat propunerea fiindca niciunul dintre apropiatii sai din perioada in care a ocupat cea mai inalta functie in stat nu ar urma sa beneficieze de modificarile propuse de el pe lege pentru ca nu se incadreaza in prevederi."Serban Nicolae, presedintele Comisiei Juridice, a depus aceste amendamente de 2 saptamani. Daca Dragnea vrea sa spuna ca nu stia de ele, trebuie sa caute un copil de 3 luni, care nu intelege vorba. Eu am depus amendamentele saptamana trecuta, dar ale mele au fost mult mai restranse, au vizat doar cateva elemente care mi s-au parut importante. Dragnea face filmul ca la Iordache: a stiut faimoasa OUG 13 si cand a vazut ca a iesit lumea in strada l-a dat afara pe Iordache. El iese si neaga, e sfantul sfintilor.", a declarat Basescu la Romania TV.