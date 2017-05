Radu Tudor, Antena 3: PSD e la a doua coabitare cu sistemul

anchetarea fraudei la alegerile din 2009 bate pasul pe loc

eliminarea lui Serban Nicolae din doua pozitii importante din Parlament

coabitatul basist Robert Cazanciuc a fost numit sef la Comisia Juridica din Senat. O dezamagire mai mare nu putea produce PSD

Tudorel Toadel nu o intreaba pe Laura Codruta Kovesi chestiuni elementare (referire la acuzatiile ca ar fi participat la o cina la care s-ar fi decis soarta alegerilor din 2009)

auditarea DNA nu o va face nici Ministerul Justitiei, nici CSM, ci o firma privata

celebra basista Oana Schmidt-Haineala, care a contribuit decisiv la distrugerea cadrului democratic in regimul Basescu, a fost numita secretar de stat la MAI

In timp ce pe burtiera scria "PSD e santajat sau face gafe de buna voi?", Radu Tudor s-a intrebat "de ce vrea PSD sa dezamageasca la doar 5 luni dupa ce a obtinut un vot popular masiv".Acesta a enumerat si sase argumente in sprijinul afirmatiilor sale:Serban Nicolae, invitat la emisiune, a afirmat insa ca "este un pic cam devreme sa facem un bilant" in acest sens.Intrebat la finalul emisiunii daca PSD a batut palma cu sistemul, Serban Nicolae a raspuns: "Nu . PSD nu a batut niciodata palma cu sistemul, fiind principala vizita. Nu avem cum sa batem palma cu sistemul si o sa vedeti rezultatele".Afirmatiile lui Radu Tudor vin dupa ce deputatul PSD Liviu Plesoianu a facut afirmatii similare, pe contul sau de Facebook , in acest week-end, criticandu-l pe Liviu Dragnea pentru o serie de declaratii.Printre acestea, afirmatia lui Liviu Dragnea potrivit careia "si presedintele Iohannis gandeste romaneste". Il simt, cred ca este un om de buna credinta si ca gandeste romaneste. Daca ar fi mai comunicativ si mai deschis, cred ca ar fi un presedinte mult mai bun."Plesoianu a criticat si numirea de catre premierul Sorin Grindeanu in functia de consilier a generalului SRI Gabriel Statescu, proaspat trecut in rezerva.Tot acesta a acuzat numirea Oanei Schmidt-Haineala in doua dintre ministerele cabinetului Grindeanu: la Justitie si apoi la Interne.