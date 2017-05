Liviu Dragnea, despre lupta impotriva sistemului "stricat": Daca nu rezolvam problema, vom avea soarta USL

Daca si in acest subiect legat de noul scandal nu face nici macar gestul de a desecretiza raportul atunci increderea mea in dumnealui va fi aproape de zero. Daca face acest gest e de buna credinta si un om corect

Nu am de gand sa renuntam la el deoarece clasa mijlocie se dezvolta si cresc veniturile populatiei

O sa analizam cu foarte mare atentie daca 2018 e un interval suficient pentru a putea gestiona infiintarea acelui corp de 30.000 de consultanti fiscali

Sistemul "are multe parti din el care sunt stricate, sa nu zic ticalosite, pentru ca nu vreau sa-l citez pe Traian Basescu", a spus Dragnea, invitat la emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3, chiar daca "peste 90% dintre judecatori, dintre procurori, sunt oameni cinstiti"."Daca nu rezolvam aceasta probelma vom avea soarta USL-ului", a spus Liviu Dragnea, sustinand ca nu este vorba de "actiuni impotriva justitiei", ci de "actiuni generate de asteptarile" unei parti mari a populatiei.In opinia sa, actuala putere are o "putere legislativa aproape 100%" insa o "putere guvernamentala intr-un procent mai mic", deoarece "sunt zone care pastreaza in continuare o influenta din alte parti".Potrivit presedintelui PSD, in prezent "puterea e la presedinte, foarte mult, la o parte a procurorilor si la servicii"."Eu nu am de gand sa cedez. Daca nici noi nu reusim altcineva nu va mai reusi niciodata", crede Liviu Dragnea.Ce declaratii a mai facut Liviu Dragnea: