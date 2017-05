Dragnea: Introducerea noului sistem de impozitare ar putea fi amanata cu un an daca nu vor fi suficienti consultanti fiscali

Pe 12 aprilie, ministrul de Finante, Viorel Stefan, a declarat ca, in cadrul discutiilor privind modificarea Codului Fiscal din 2018, s-a conturat posibilitatea introducerii impozitarii globale a veniturilor, fara ca acest lucru sa insemne cresterea poverii fiscale. Dimpotriva, Guvernul ar intentiona sa reduca cota unica de la 16% la 10%. Viorel Stefan a negat faptul ca actualul guvern ar avea intentia sa renunte la cota unica de impozitare, el precizand ca se doreste doar ca nivelul acesteia sa fie redus la 10% de la 1 ianuarie 2018 si sa se introduca neimpozitarea veniturilor sub 2.000 de lei.





Ministrul de Finante a precizat ca impozitarea veniturilor va fi insa globalizata, lucru care a mai avut loc in Romania pana in anul 2005. "Globalizarea impozitarii veniturilor inseamna ca, daca un salariat realizeaza venituri principale din relatii de munca, el va plati 10% impozit pe venit in fiecare luna, dar la sfarsitul anului pana in luna mai a anului urmator va depune o declaratie fiscala in legatura cu toate veniturile realizate si va avea loc o regularizare", a declarat Stefan.





Prin regularizare, contribuabilul fie va trebui sa mai plateasca la Fisc, in caz ca a avut venituri suplimentare, fie i se vor deduce anumite sume. Viorel Stefan a evitat sa precizeze care vor putea fi cheltuielile contribuabililor care vor putea fi deductibile de la impozitare, dar a precizat ca, in functie de politica de stimulare a unor activitati adoptata de Guvern, acestea ar putea fi contributiile la pilonul II de pensii, asigurarile private de sanatate sau cheltueilile cu educatia copiilor. Ministrul a precizat ca se discuta in grupurile de lucru constituite la Ministerul de Finante despre posibilitatea introducerii unei "chei de rambursare" catre contribuabili de 1.200 de lei pentru fiecare copil aflat in intretinere.

Ministrul a vorbit ca un alt avantaj al schimbarii modului de gestionare a impozitarii veniturilor este modificarea comportamentului cetatenilor fata de comercianti prin faptul ca primii vor fi stimulati sa pastreze toate bonurile cu achizitiile facute pentru a face dovada efectuarii unor cheltuieli deductibile de la impozitare. In plus, vor exista deduceri pentru un anume volum al bonurilor prezentate.





"Mecanismul de globalizare a impozitarii veniturilor nu va putea functiona fara consiliere fiscala", a mai spus Viorel Stefan, adaugand ca va trebui constituit un corp de consultanti fiscali angajati de catre stat sa ofere consultanta fiscala persoanelor fizice. O parte dintre consultantii ficali ar putea fi selectati dintre cei 30.000 de angajati ai ANAF.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, la Antena 3, ca exista posibilitatea ca introducerea impozitului pe gospodarie si noua modalitatea de calcul a darilor catre stat ar putea fi amanata cu un an, daca nu va exista garantia ca va exista un numar suficient de consultanti fiscali pentru populatie, potrivit news.ro."Nu avem de gand sa renuntam la sistemul nou de impozitare pentru ca este un alt sistem prin care clasa mijlocie se dezvolta. In perioada urmatoare o sa analizam cu foarte mare atentie daca anul 2018 este un interval suficient pentru a putea gestiona infiintarea acelui corp de 35.000 de consultanti fiscali. Daca vom ajunge la concluzia ca actualul sistem nu ne da garantia ca, pana la finalul anului 2018, acesti consultanti fiscali pot fi identificati, atunci putem amana cu un an", a declarat Liviu Dragnea.Totusi, va fi mentinut obiectivul aplicarii neimpozitarii veniturilor sub 2.000 de lei incepand din anul 2018."Obiectivul nostru ca cei cu salarii sub 2.000 de lei sa nu mai plateasca impozit pe venit poate sa fie atins sub alta forma. La asta lucram acum si, intr-o perioada rezonabila, vom anunta decizia noastra si proiectul in ansamblu. Asa am stabilit cu colegii mei, sa nu mai iasa cu proiecte nefinalizate sau care sunt in diverse stadii de analiza¬, a mai spus presedintele PSD.