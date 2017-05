Lia Olguta Vasilescu: Proiectiile Comisiei Europene, ale BERD si FMI se dovedesc nerealiste

"Am vazut proiectii, nu numai cele ale Comisiei Europene, dar si ale FMI si BERD, care se dovedesc nerealiste. Chiar azi a venit Institutul National de Statistica sa spuna ca asa cum arata la ora actuala cresterea economica este chiar mai optimista decat a prognozat-o Guvernul. Este de 5,7% fata de nivelul anului trecut si cea mai mare din Uniunea Europeana. Pentru primul trimestru. Dar noi am luat toate aceste lucruri in calcul si iata ca ceea ce se dovedeste este mult mai optimist decat calculele noastre", a spus Olguta Vasilescu, intrebata despre atentionarea Comisiei Europene conform careia Legea salarizarii unitare reprezinta un risc semnificativ la adresa obiectivelor fiscale.Ministrul Muncii a mentionat, in context, ca de la inceputul anului au fost create 110.000 noi locuri de munca si sunt 13.000 de angajatori in plus, ceea ce dovedeste ca economia functioneaza."Eu urmaresc saptamanal graficul locurilor de munca nou infiintate. De la inceputul anului pana acum avem 110.000 locuri de munca in plus. Noi estimasem ca pana la sfarsitul anului sa ajungem la 220.000. Parlamentarii din Opozitie spuneau ca suntem mult prea optimisti, de unde o sa le scoatem? Iata ca economia functioneaza, se vede din toate cifrele si vestea si mai buna este ca sunt 13.000 de noi angajatori, de firme noi care fac angajari, cu diferite obiecte de activitate", a afimat Olguta Vasilescu.Datele oficiale de la INS nu mai lasa loc de nicio interpretare rautacioasa din partea criticilor programului PSD de guvernare a scris marti pe pagina sa de Facebook si Liviu Dragnea. "Romania are pe primul trimestru o crestere de 5,7% fata de aceeasi perioada din anul anterior. Putem face comparatia cu Germania 2,4% sau Franta 1,4%, care au raportat pana acum la Eurostat", potrivit liderului PSD.Avansul economiei romanesti pe primele 3 luni a fost de 5.7%, a anuntat luni Institutul National de Statistica. Potrivit metodologiei actuale aplicate de INS, exista trei versiuni ale seriei PIB pentru fiecare trimestru: "date semnal", publicata aproximativ la 45 zile dupa incheierea trimestrului, "date provizorii I",publicata la 70 zile dupa incheierea trimestrului, si "date provizorii II", disponibila dupa circa 100 de zile. Proiectiile expertilor FMI indica faptul ca Romania ar urma sa aiba in acest an o crestere economica de 4,2% din PIB, in timp ce Guvernul mizeaza pe un avans economic de 5.2%.Datele anuntate marti de INS sunt mult peste estimarile analistilor pietei, inclusiv peste asteptarile BNR, care miza pe o incetinire a ritmului de crestere in acest prim trimestru din 2017.Romania a avut cea mai mare crestere economica procentuala din Uniunea Europeana in primul trimestru al anului 2017: 5,6% fata de primul trimestru al anului 2016 si 1,7% fata de trimestrul IV al anului 2016, pe serie ajustata sezonier, conform datelor prezentate, marti, de Biroul european de statistica Eurostat.In ansamblu, economia Uniunii Europene a crescut in trimestrul I al anului 2017 cu 2% fata de acelasi trimestru din 2016 si cu 0,5% fata de trimestrul IV al anului 2016. In zona euro, cresterile au fost de 1,7%, respectiv 0,5%.