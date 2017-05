Macovei: E fals faptul ca as fi sustras documente de la SIPA sau ca as fi distrus vreun dosar/ Nu exclud ca vreun ministru sa fi umblat la arhiva

Marti, Parchetul General a anuntat ca plangerea penala a judecatorului a fost redirectionata catre DIICOT, fiind de competenta acestei structuri. "Cine stia de asa ceva si a tacut pana acum este cel putin complice. Nimeni dintre "curajosii" ce comenteaza in online sau in presa nu a facut pana acum o astfel de sesizare. Mie mi-a luat fix trei minute. Iar cu legea...eu nu ma joc", scrie Danilet.





In sesizarea adresata procurorului general, el face referire la faptele dezvaluite in articolul aparut in Evenimentul zilei, cu privire la 3000 de dosare din arhiva SIPA.





Articolul mentioneaza ca in mandatul Monicai Macovei s-au produs "manipulari interesate" ale documentelor din arhiva, ca ar fi fost sustrase si distruse dosare ale unor magistrati, care ulterior ar fi avansat in functii si ca Danilet ar fi fost unul dintre cei care au avut acces la arhiva, fara insa a se supune niciunei reguli privind accesul la dosare.





De altfel, Cristi Danilet precizeaza in sesizare ca in articol se mentioneaza despre "sustragerea sau copierea unor documente aflate sub regimul informatiilor clasificate", documente la care a avut acces si el in 2007, in virtutea functiei de consilier al ministrului Justitiei insarcinat cu "investigarea arhivei SIPA pentru a stabili destinatia documentelor depozitate in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor".





"Precizez ca nu am sustras, copiat, stocat, dezvaluit informatii cuprinse in notele consultate de mine din arhiva SIPA, nici in scris, nici oral sau sub orice alta forma", scrie Danilet.





"Fiindca in articolul atasat se fac afirmatii cu privire la fapte ce intra in continutul infractiunii prevazute de articolul 39 din Legea 182/2002, raportat la art. 303 - 304 Cod penal, va sesizez pentru a efectua cercetarile ce se impun", arata Danilet in sesizare.





Miercuri, judecatorul Cristi Danilet i-a transmis ministrului Justitiei o scrisoare deschisa in care spune ca nu este de acord cu desecretizarea totala a arhivei SIPA, sustinand ca documentele care contin zvonuri, barfe, scenarii legate de magistrati trebuie inventariate, separate si topite, pentru a nu deveni "instrumente de amenintare sau batjocorire a judecatorilor si procurorilor, indiferent ca sunt in functie sau care si-au incetat deja activitatea".





Danilet i-a scris ministrului Justitiei Tudorel Toader dupa ce acesta a anuntat ca va desecretiza arhiva SIPA, invitandu-l sa reflecteze temeinic la aceasta decizie.

