Elena Udrea a depus plangere la Parchet: Un barbat i-ar fi cerut 10.000 de euro pentru a-i da o inregistrare cu un procuror care ar fi determinat un martor sa depuna declaratie impotriva sa

Aceasta sustine ca "un domn" i-a transmis ca "ar detine o inregistrare a unei convorbiri dintre procurori" intr-un dosar care o vizeaza si "din care reiese ca a fost determinat un martor sa sustina anumite lucruri impotriva" sa. Pentru aceasta inregistrare, barbatul i-ar fi cerut 10.000 de euro."Eu nu pot sa fac ancheta paralela. Sunt un simplu cetatean. Am apelat la Parchetul General si am indicat mijloacele de proba pentru situatia pe care o invoc si cred ca ancheta va putea duce la aflarea adevarului in situatia aceasta", a mai spus Elena Udrea, citata pe site-ul Antenei 3