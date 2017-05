Traian Basescu, despre "dezvaluirile" de la Antena 3: Este exclus ca eu sa fi fost cu ginerele meu la Oradea la Zoltan Teszari. Nici nu cred ca l-am cunoscut vreodata

Aflat in studio la Romania TV, Traian Basescu a declarat ca este exclus ca el sa-l fi vizitat la Oradea pe Teszari si sustine ca nu stie daca "macar l-a cunoscut vreodata"."Nu am vorbit cu Zoltan Teszari, nici nu stiu cum arata. Nu-l cunosc. Poate la vreo receptie ne-am intalnit. (...) Va asigur ca n-am fost niciodata cu Radu Pricop la Oradea, nu-mi aduc aminte sa-l fi intalnit vreodata pe Zoltan Teszari, nici nu stiu cum arata", a spus fostul presedinte Traian Basescu, joi, la Romania TV.Cat despre ginerele sau, spune ca l-a cunoscut chiar inainte ca fiica sa Ioana sa se casatoreasca cu el, nu la perioada la care se face referire."Deci aici trebuie telefon din ala care sa te plimbi prin casa, cica n-a mers niciodata (...) si iti mai dau inca unul pentru Craiova", se aude vocea prezentata ca fiind a lui Bendei.Ulterior, aceeasi voce cere sa se "rezolve problema astazi".Pe baza acestei inregistrari audio, Antena 3 acuza ca "procurorii au ascuns dovezi ale spagilor pe care administratorul RCS&RDS le dadea chiar din sediul DNA".Nu este clar de unde provin aceste inregistrari si daca ele sunt intr-adevar din dosar, asa cum pretind ziaristii de la Antena 3.In 12 mai 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat pe fostul director al Antena Group Sorin Alexandrescu la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pesi pe Camelia Voiculescu la doi ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce Antena 3 si Intact Publishing au fost achitate. Decizia a fost contestata la instanta suprema, care este asteptata sa dea sentinta definitiva.Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, si fiica sa Camelia au fost trimisi in judecata in 1 octombrie 2013, alaturi de Sorin Alexandrescu, atunci directorul general Antena TV Group SA, de George Daniel Matiescu, director general al Intact Publishing SRL, si de fostul sef al ANAF Serban Pop.Potrivit anchetatorilor, in perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, in mod repetat si gradual, acte de constrangere asupra lui Ioan Bendei, atunci administrator al RCS&RDS, amenintandu-l cu darea in vileag a unor presupuse fapte de coruptie, astfel incat sa il determine sa urmeze conduita impusa de inculpat. Actele de constrangere s-ar fi exercitat verbal, prin afirmatii legate de perspectiva declansarii unui scandal mediatic, dar si prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat ca vor fi facute dezvaluiri cu privire la presupuse fapte de coruptie in care ar putea fi implicat Ioan Bendei.Anchetatorii sustin ca acest spot publicitar a fost realizat din dispozitia Cameliei Voiculescu si a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, si a fost difuzat in perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecventa de cinci ori pe zi (in total de 401 ori) de toate posturile TV apartinand SC Antena TV Group SA si SC Antena 3 SA.