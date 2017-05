Judecatorul Danilet a demontat la TVR "dezvaluirile" celor de la EVZ: "Se confunda arhiva BDS (Biroul de Documente Secrete) a Ministerului Justitiei cu arhiva SIPA"

Prima comisie, din care am facut parte, a fost una in care s-a stabilit calendarul de inchidere a activitatii SIPA, fara niciun acces la arhiva, fara niciun contact fizic la arhiva

Comisia Macovei a fost alcatuita de mine si de un alt procuror. Cum va spuneam noi am intrat de trei ori in arhiva si am incheiat procese verbale de sigilare a usii si nu procese verbale referitoare la activitatea noastra.



Am intrat fizic in arhiva de-abia cand am facut parte din a doua comisie

Arhiva s-a infiintat in iunie 2006, cand s-a inchis SIPA, devenita DGPA. Primul acces in arhiva SIPA are loc in baza unui ordin emis in 2007

Judecatorul Cristi Danilet a intervenit miercuri seara in direct, la TVR 1, in emisiunea "Romania9" unde se dezbatea subiectul arhivei SIPA si "dezvaluirile" anuntate de Evenimentul Zilei. Danilet sustine ca jurnalistii de la EVZ confunda arhiva BDS (Biroul de Documente Secrete) a Ministerului Justitiei cu arhiva SIPA si ca prima comisie din care a facut parte nu a facut altceva decat sa incheie procese verbale de sigilare a usii si nu procese verbale referitoare la activitatea celor care au format comisia. "Comisia de inventariere a arhivei SIPA se constituie in 2007 si niciun document nu a iesit din Arhiva.", spune Danilet.

Reactii in online:

Liviu Avram, pe Facebook: Cumparati maine Evenimentul Zilei si vedeti cum arata un autogol planificat cu maxima rigoare. Nu va ziceam eu ca stirile false se sinucid?

"Evenimentul Zilei reuseste o remarcabila premiera in presa romaneasca: prin propria vointa a patronului si a strategiei pe care acesta a gandit-o, o ancheta de la care aveau atatea sperante le-a fost pur si simplu demolata inainte de a fi publicata.

Pe TVR1, la emisiunea lui Ionut Cristache, Cristi Danilet le-a demonstrat, telefonic, celor convocati in studio cat de mult se inseala: in citirea faimosului raport al Comisiei Chiuariu privitor la arhiva SIPA, ei au confundat arhiva BDS (Biroul de Documente Secrete) a Ministerului Justitiei cu arhiva SIPA. Dupa interventia telefonica a lui Danilet, in studio s-a instalat doliul, s-a bagat publicitate intru dezmeticire (UPDATE: Falsa memorie, publicitate s-a bagat dupa cateva clarificari importante ale lui Danilet, dar inainte de interventia decisiva a acestuia) si s-a terminat emisiunea.

Cumparati maine Evenimentul Zilei si vedeti cum arata un autogol planificat cu maxima rigoare. Nu va ziceam eu ca stirile false se sinucid?", a scris Liviu Avram pe Facebook







Daca veti citi atent raportul care, chipurile, ar dovedi asta, veti vedea ca:- se vorbeste de niste dosare din cadrul MJ (Biroul de documente secrete), or Arhiva SIPA era in alta institutie, ANP;- acele dosare ar fi fost date in 2005, or SIPA se desfiinteaza si arhiva se sigileaza in 2007;- Comisia de inventariere a arhivei SIPA se constituie in 2007 si niciun document nu a iesit din Arhiva.