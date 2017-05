Emisiunea lui Dragos Patraru de la Digi24 a fost intrerupta pentru declaratiile date de Iohannis/ Patraru: Nu esti cuminte, ti se intrerupe emisiunea pentru declaratii ale lui Trump si Merkel. Breaking news, nene! Sa-mi fie rusine!

Emisiunea "Starea Natiei" (Digi 24) de joi seara, moderata de Dragos Patraru, a fost intrerupta din regie minute bune pentru a se difuza discursurile lui Iohannis, Merkel si Trump. Cand a fost intrerupta emisiunea, Patraru vorbea despre serviciile secrete si acoperitii din presa."Nu esti cuminte, ti se intrerupe emisiunea pentru declaratii ale lui Trump si Merkel. Breaking news, nene! Sa-mi fie rusine!", a scris jurnalistul pe contul sau de Facebook.Dragos Patraru a criticat dur atitudinea televiziunii RCS in scandalul cu Intact , afirmand ca o institutie de presa nu trebuie sa fie in slujba sefilor, ci a publicului. In replica, redactorul sef Digi24 l-a somat acum doua zile pe Dragos Patraru sa prezinte dovezi legate de faptul ca unii dintre ziaristii postului de televiziune ar fi agenti acoperiti ai serviciilor de informatii si ameninta ca, in caz contrar, il va da in judecata. Patraru i-a raspuns lui Prelipceanu are contract pe trei ani cu Digi 24 si nu pleaca "nicaieri". "Diseara, la emisiune, raspundem si provocarilor tampite venite din partea unor tipi aroganti, care au inteles sa-si bata joc de increderea telespectatorilor, departand postul de normele jurnalismului prin ocolirea unor subiecte delicate pentru companie", a scris jurnalistul.Oana Dobre-Dimofte, pe Facebook

"Dragos Patraru vs. Cosmin Prelipceanu, episodul "Rusinea".

Patraru avea un segment in emisiune in seara asta despre acoperitii din presa. Stiti voi, subiectul care l-a deranjat atat de tare pe Cosmin.

Exact cand vorbea despre acest subiect, Digi sparge emisia. Baga declaratiile de la NATO ale lui Iohannis. Si promite ca Starea Natiei va fi reluata.

Dar nu, Digi nu baga DOAR declaratiile lui Iohannis. Dupa ce acestea se incheie, domnisoara care prezinta stirile reia TOT ce a spus Iohannis. Baga si stire cu ce spusese Trump, in urma cu cateva ore. Si Merkel, tot in urma cu cateva ore.

Sa se calculeze cu cat scazuse ratingul in momentul in care Starea Natiei a revenit pe post.

Bai, nu stiu cat de acoperiti sunteti. Dar stravezii sunteti grav de tot!"





Cazul pe scurt:



Dragos Patraru in emisiunea Starea Natiei de miercuri seara:



"Chiar, ce aveti cu Digi 24, domnule Prelipceanu? Pentru ca mie mi se pare ca vreti sa va ascundeti propria incompetenta scotand compania in fata. Noi am facut un demers pozitiv pentru companie, iar dumneavoastra veniti si ii dati companiei in cap. Vreti sa ingropati aceasta companie? Vreti cumva sa afectati bursa?



Domnule Prelipceanu, rezervati-va orice drept, la orice masa, dar nu am zis de acoperitii de la Digi 24. Ati sarit asa, foarte ciudat. Ma rod, daca aveti niste nume, dati-ni-le, noi le difuzam aici pentru ca la noi, cum ziceam, este libertate.



Dar e foarte interesant ce am derajat din ce am spus. Noi, domnule Prelipceanu, prin vocea maimutei, am zis ca Digi 24 nu a vorbit despre acest subiect. V-am spus si de ce e un subiect de interes public, si de ce ar trebui abordat. Mai ales cand faci gargara cu adevarul toata ziua. Serios, compania le-a spus actionarilor ce se intampla, cu punerea sub acuzare a administratorului Serghei Bulgac si le-a dat ragaz sa se retraga (eu am primit mail in acest sens) iar Digi 24 nu a dat nicio stire cu asta.



E simplu: am sanctionat un derapaj. Si stiti de ce am facut-o? Ca ne sta destul de bine cu contractul pe care il aveam aici, din care a trebut abia un an, din cei trei. Deci mai avem doi ani de stat aici. Facem cea mai mare audienta de la aceasta statie. Pentru asta am fost angajati si este un contract excelent pentru noi, incheiat cu o televiziune care niciodata, niciodata nu ne-a interzis vreun subiect.



Am dat materialul pentru telespectatorii nostri, aia multi care muta pe Digi 24 dupa ce iesiti dumneavoastra de pe post, domnule Prelipceanu.



N-am vrut sa fim partasi la prostia asta pe care ati facut-o! Atata tot!"





Reactia sa vine dupa ce Dragos Patraru a criticat dur atitudinea televiziunii RCS in scandalul cu Intact, afirmand ca o institutie de presa nu trebuie sa fie in slujba sefilor, ci a publicului.

In replica, Patraru i-a raspuns lui Prelipceanu are contract pe trei ani cu Digi 24 si nu pleaca "nicaieri".



"Diseara, la emisiune, raspundem si provocarilor tampite venite din partea unor tipi aroganti, care au inteles sa-si bata joc de increderea telespectatorilor, departand postul de normele jurnalismului prin ocolirea unor subiecte delicate pentru companie. Cred cu tarie ca toata aceasta discutie publica e foarte buna si poate scutura Digi24 de toate etichetele care i s-au pus in ultimii ani. Ne vedem diseara, la 22.30, la Digi24. Va multumim pentru sustinere, fara voi am fi fost probabil acasa acum", spune Patraru, inainte de a adauga, intr-un post scriptum:



"Aaa, sa nu uit. Si lista. E, ce vorbesti, ma, normal ca avem lista".



