Dragnea, despre Sorin Grindeanu: Evit sa comentez ce spune, dar sunt meciuri celebre in care 3-0 nu e suficient sa te califici

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi seara, in cadrul unei emisiuni la Romania TV, ca declaratia premierului Sorin Grindeanu potrivit careia nu ar trebui facute "schimbari in minutul 15, cand conduci cu 3-0" nu a fost una buna, deoarece poate genera "contraafirmatii". Liderul social-democratilor a sustinut totodata ca evita sa comenteze ce spune prim-ministrul, deoarece este "putin mai in varsta ca el" si are "o alta autoritate", potrivit news.ro.

Intrebat despre declaratia lui Sorin Grindeanu potrivit careia daca ai 3-0 in minutul 15 din repriza I, ce logica ai fi sa existe schimbari, Liviu Dragnea a precizat ca sunt meciuri celebre in care cu 3-0 nu te califici.

"Eu in general evit sa comentez ce spune premierul, sunt putin mai in varsta ca el, poate am si alta autoritate. Nu cred ca a fost o declaratie buna, pentru ca se pot genera contraafirmatii imediat. Sunt meciuri celebre in care 3-0 nu e suficient, nu te califici. Daca ai luat bataie cu 4-0, 3-0 nu e suficient, sau poate sa ai 3-0 acuma si la final ai 4-3 pentru ceilalti. Nu asta este abordarea. Orice semnal de alarma pe care ti-l trage oricine si pe care il trage cu buna-credinta trebuie tratat cu foarte multa seriozitate si cu foarte mult respect", a afirmat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a mai spus ca sunt intarzieri in anumite domenii, motiv pentru care era necesara o analiza a activitatii Guvernului si a implementarii programului de guvernare. "Sunt intarzieri in anumite domenii. Si acum o sa vedem in perioada urmatoare, am inceput sa lucram serios si eu si domnul Tariceanu si colegii si facem o analiza foarte riguroasa a fiecarei masuri care a fost implementata, care n-a fost implementata, de ce s-a intarziat pentru ca efectele pot apare mai tarziu si vrem sa prevenim. Probabil saptamana viitoare sper sa finalizam aceasta analiza, pentru ca in functie de asta vom decide politic ce masuri trebuie luate, daca trebuie luate masuri in privinta componentei Guvernului, in imbunatatirea actului de guvernare, in comunicare", a completat presedintele Camerei Deputatilor.

El a sustinut ca nu poate deocamdata sa afirme ca se afla in pragul unei decizii majore in ceea ce priveste componenta Cabinetului Grindeanu. "Dar nu pot sa va spun acuma ca suntem intr-o situatie in care suntem in pragul unei decizii majore, dar o analiza trebuie facuta, era firesc sa o facem. Sunt 120 de zile de guvernare, a fost un trimestru bun, sunt diferente pozitive mari fata de anul trecut, dar nu este suficient", a conchis Liviu Dragnea.