Dragnea, despre afirmatia lui Cazanciuc privind arhiva SIPA: Prima reactie e sa razi; faci un ordin ca sa schimbi un bec/ Sunt total impotriva ideii ca arhiva SIPA sa fie distrusa

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la Romania TV, ca a zambit si i s-a parut ca nu este "o chestie serioasa" declaratia fostului ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc, potrivit careia persoanele care au avut acces in 2013 la arhiva SIPA au ajuns in zona respectiva pentru a schimba un bec, neavand acces la niciun document, potrivit news.ro.

Intrebat despre afirmatia lui Robert Cazanciuc, liderul PSD a sustinut ca fostul ministru i-a spus si lui aceeasi poveste, potrivit careia persoanele care au avut acces in 2013 la arhiva SIPA au ajuns in zona respectiva pentru a schimba un bec. "Eu am vorbit cu domnul Cazanciuc azi. Nu am stiut ce a declarat el. A venit pana la partid sa discutam si mi-a zis despre acest subiect si mi-a zis ca intr-adevar a aprobat, ca vazusera pe camere sau aparuse imaginea ca s-a spart un bec sau nu mai lumineaza un bec", a precizat presedintele Camerei Deputatilor.

La remarca moderatorului emisiunii care i-a spus ca exista bancul cu cei patru politisti care schimba un bec, Dragnea a spus ca a zambit cand a auzit explicatia lui Robert Cazanciuc, neavand de unde sa stie daca este adevarata sau nu. "Nu patru. Cinci. Si nu politisti, militieni. Era pe vremea lui Ceausescu. Am avut aceeasi reactie: am zambit, nu e o chestie serioasa. Si mi-a sustinut serios ca asta e adevarul. Foarte bine, nu am de unde sa stiu ca nu e asa. Prima reactie e sa razi, adica faci un ordin pentru a ajunge acolo...", a completat liderul PSD.

Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc a declarat joi, la Parlament, despre persoanele care au avut acces in 2013 la arhiva SIPA, intre care si fostul sau consilier Florin Teodor Andronache, ca a fost vorba despre o comisie care a trebuit sa mearga pe holul din zona in care se afla aceasta arhiva pentru a schimba un bec, neavand acces la niciun document.

Social-democratul a sustinut ca a fost doar o operatiune "strict administrativa". "Nu erau patru persoane, era o comisie constituita ca urmare a unei sesizari venite la Ministerul Justitiei, sistemele de supraveghere video aratau ca se intampla ceva cu sistemul de iluminat. Prin ordin de ministru s-a aprobat o comisie care sa verifice acea instalatie de iluminat. Membrii comisiei, care erau toti cu diverse functii si responsabilitati pe zona de documente clasificate, doar aceia au intrat intr-un hol din zona in care se afla depozitata arhiva SIPA. Au verificat instalatia de iluminat, au schimbat un bec si au parasit acea incinta constatand ca toate sigiile de la camerele in care erau depozitate efectiv documentele erau intacte. Nu au avut acces la niciun document, la absolut nimic din arhiva SIPA, a fost o operatiune strict administrativa. Au parasit locatia consemnand un proces-verbal la acea chestiune", a afirmat Robert Cazanciuc.

Sunt total impotriva ideii ca arhiva SIPA sa fie distrusa; ar fi bine sa se faca un mini CNSAS la nivelul MJ

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca este "total impotriva" ideii ca arhiva SIPA sa fie "topita" sau "distrusa", deoarece este o bucata importanta din istoria justitiei din Romania, o idee foarte buna fiind constituirea unui "mini CNSAS" la nivelul Ministerului Justitiei din care sa se aibe acces la unele informatii.

"Azi a fost un pas bun pe care l-a facut ministrul Justitiei si cred ca, in continuare, va desecretiza si celelalte doua sau trei rapoarte si cred ca vor fi informatii interesante. Sunt total impotriva ideii de a fi topita arhiva SIPA sau de a fi distrusa. E o bucata importanta din istoria justitiei din Romania. Acolo sunt mai multe tipuri de informatii in aceasta arhiva", a afirmat Liviu Dragnea.

El a mai spus ca o ideea buna in aceasta chestiune ar fi constituirea unui "mini CNSAS" la nivelul Ministerului Justitiei.

"Nu in sensul ca toata arhiva SIPA sa se desecretizeze, sa se puna pe site si sa dam drumul la un mare spectacol. Ideea doamnei presedinte a UNJR, Garbovan, mi se pare foarte buna, un mini CNSAS la nivelul Ministerului Justitiei din care sa se inceapa sa se aiba acces la informatii, atat judecatorii, magistratii sa poata sa afle daca au fost obiectului unui dosar sau unei operatiuni. In acelasi timp, si noua sa ne dea posibilitatea sa vedem daca de-a lungul acestor ani decizii ale unor magistrati au fost influentate de niste informatii compromitatoare pe care acest Serviciu si poate si altele conectate la el le-a avut", a explicat liderul PSD.

Presedintele Camerei Deputatilor a reiterat faptul ca "nu este de acord ca aceasta arhiva sa fie distrusa", in acelasi timp "nici nu este de acord sa ramana in continuare ultra secreta, adica sa nu aiba nimeni acces la ea".

Liviu Dragnea a sustinut ca Guvernul ar putea desecretiza saptamana viitoare celelalte doua rapoarte care vizeaza arhiva SIPA.