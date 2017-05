Victor Rebengiuc: Cu ce te impiedica pe tine care te consideri om normal casatoria legala intre doi barbati?

Despre casnicia de 52 de ani pe care o are cu actrita Mariana Mihut, Victor Rebengiuc spune ca nu exista un secret. "Nu e niciun secret. Am fost casatoriti si am ramas casatoriti. Ne-am ciondanit, ne-am impacat. O familie inseamna o uniune consfintita intre 2, 3, 4, 5, 7 oameni de a trai impreuna in bune conditiuni si buna intelegere. Nu poti sa dai o definitie", spune actorul, potrivit News.ro.El spune ca uniunea dintre doua persoane de acelasi sex nu ar trebui sa deranjeze pe nimeni."Da-le voie. De ce sa nu le dai voie? Cu ce te impiedica pe tine care te consideri om normal si care vrei sa iti iei de nevasta o femeie si sa faci copii cu ea, cu ce te impiedica pe tine casatoria sau, ma rog, legatura legala intre doi barbati sau doua femei? Cu ce te impiedica? Ce se intampla? Se darama ceva? Am avut colegi, cred ca mai am si acum, care au aceasta optiune pentru genul asta de viata. Nu m-au deranjat cu nimic, sunt oameni foarte normali, colaboram in cele mai bune conditiuni, nu sunt niste teposi sa te feresti de ei ca te molipsesti de ceva, sunt niste oameni normali, foarte cultivati, de la care poti sa inveti multe lucruri", a fost parerea lui Victor Rebengiuc.