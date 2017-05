Olguta Vasilescu, despre declaratiile lui Tudorel Toader privind salarizarea angajatilor din Ministerul Justitiei: Mai multi ministri s-au trezit lideri de sindicat

"Au fost mai multi ministri care s-au trezit lideri de sindicat, care au mers in comisiile parlamentare si s-au batut pentru sindicate. Le-am explicat ca, daca vrem sa facem o lege care sa se poata aplica, trebuie sa ne tinem de anvelopa salariala. Daca vrem sa mintim si sa iesim bine la televizor...", a spus Olguta Vasilescu, potrivit News.ro.Ea a precizat din nou ca i se pare normal ca specialistii IT din Justitie sa aiba acelasi salariu cu specialistii IT din alte domenii.Vasilescu a spus ca un specialist IT din Ministerul Justitiei are un salariu minim de 9.000 de lei, pentru ca este platit la nivelul unui judecator."A fost o discutie in Guvern la care a participat si domnul Tudorel Toader. Nu am putut sub nicio forma sa mentinem aceste salarii in plata. Asa cum s-a intamplat si in alte ministere, consilierul ministrului Sanatatii avea de trei ori salariul consilierului de la Ministerul Muncii", a mai spus Vasilescu. Ministrul Justitiei si-a reafirmat, vineri, sprijinul pentru angajatii sai referitor la modul in care urmeaza sa fie platit , prin Legea salarizarii unitare, personalul auxiliar si conex din cadrul instantelor, parchetelor si din cadrul MJ, cu referire la salariile grefierilor si IT-istilor. Punctul de vedere al ministerului este o reactie la afirmatiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivita carora angajatii pe aceleasi posturi, dar in ministere diferite, nu pot avea salarii diferite."Ministerul Justitiei isi reafirma sprijinul pentru proprii angajati, in special pentru felul in care urmeaza sa fie remunerat personalul auxiliar si conex din cadrul instantelor de judecata si al parchetelor de pe langa acestea, al directiilor de specialitate si aparatului central al institutiei (...) Domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a luat act de nemultumirile exprimate in spatiul public de grefieri, dar si de specialistii in Tehnologia Informatiei din domeniul Justitiei care sunt ingrijorati de o scadere a salariilor cu pana la 50% de la inceputul anului 2018", se arata intr-un comunicat dat publicitatii vineri de catre biroul de presa al Ministerului de Justitie.