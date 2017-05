Carmen Dan: Arhiva DIPI nu a plecat din institutie si nici nu a fost distrusa; are un backup intr-un sistem electronic

Intrebata ce s-a intamplat cu arhiva DIPI, ministrul a dat asigurari ca nu a fost distrusa."In niciun caz nu am putea sa comparam situatia de la DIPI cu situatia de la SIPA. Eu va asigur ca arhiva DIPI nu a plecat din institutie si nici nu a fost distrusa, ea are un backup intr-un sistem electronic, nu vorbim de niste dosare in forma materiala", a raspuns Carmen Dan.Referitor la numirea sefului DIPI, actuala DGPI, Carmen Dan a spus ca acest serviciu nu trebuie tratat special si separat fata de alte directii generale din cadrul MAI, fiind normal ca directorul sa fie numit de ministru."In ceea ce priveste numirea sefului DIPI, parerea ministrului de Interne este ca acest serviciu nu trebuie tratat cumva special si separat de alte directii generale din cadrul Ministerului. Daca avem directori generali care functioneaza pe aceeasi schema in cadrul ministerului, care sunt numiti de catre ministrul de Interne, cred ca la fel trebuie abordat si acest serviciu, chiar daca este un serviciu de protectie interna", a subliniat ministrul de Interne.