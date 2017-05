Olguta Vasilescu: Dupa Legea salarizarii venim cu plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului. Daca Messi vine la o echipa din Romania si ar avea un copil, statul ii plateste 28 milioane euro lunar

"In luna iulie, imediat dupa ce finalizam Legea salarizarii unitare vom intra cu aceasta indemnizatie de crestere a copilului", a anuntat ministrul Muncii.Olguta Vasilescu a sustinut necesitatea introducerii unui plafon pentru aceasta indemnizatie. Ea a spus ca sunt in lucru trei variante si ca se analizeaza introducerea unui plafon situat intre 5.000 si 10.000 de lei.Ministrul Muncii a prezentat si cuantumul celor mai mari 12 indemnizatii aflate in plata, de peste 40.000 de lei, cea mai mare fiind de peste 159.000 de lei."De la luna la luna cresc aceste sume, pentru ca au prins care e ideea si incep sa faca tot felul de jonglerii", a mai afirmat Olguta Vasilescu, ea precizand ca au fost cazuri in care s-a constatat ca unele sume sunt necuvenite.Vasilescu a argumentat necesitatea introducerii unui plafon dand un exemplu extrem. Astfel, ea a aratat ca, daca Lionel Messi ar veni sa joace la o echipa din Romania pentru un salariu de 30 de milioane euro si ar avea un copil, statul roman ar fi nevoit sa ii plateasca acestuia o indemnizatie lunara de aproximativ 28 de milioane de euro, "pentru ca asa este legea".Ministrul Muncii a afirmat, in 11 mai, la inceputul sedintei Executivului, ca urmeaza sa propuna o varianta de plafonare a indemnizatiilor pentru cresterea copilului, subliniind ca devine o practica sa se plateasca salarii mai mari de catre angajatori in ultimele luni de sarcina, astfel incat si cuantumul indemnizatiei sa creasca. Premierul Sorin Grindeanu i-a spus ministrul Muncii ca isi doreste cat mai repede o analiza pentru a putea fi luata o decizie in acest sens.