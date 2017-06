Gabriela Firea: Nu abandonam proiectul benzii unice de circulatie in Bucuresti, dar trebuie bine pregatit

Planul de mobilitate urbana durabila a fost realizat, in decurs de cativa ani, de "cei mai buni specialisti din tara si strainatate" in domeniul mobilitatii, cu sprijinul si cu girul BERD, fiind un "plan strategic" pentru Capitala in privinta decongestionarii traficului rutier, a declarat Firea, citata de Agerpres.Ea a adaugat ca "experimentul" facut recent nu a fost bine pregatit si si-a cerut scuze pentru blocajul creat in trafic."In ce priveste sistemul de banda prioritara, banda unica, sunt 29 de trasee stabilite de cei mai buni specialisti in mobilitate (...) A existat intr-o dimineata acel, impropriu spus, experiment (...) a fost un test realizat pentru a vedea cat de mult se incarca banda in zona de Nord a Capitalei. Nu a fost un experiment reusit, iar eu, personal, ca primar general al Capitalei, imi cer scuze de la toate acele institutiile implicate pentru intamplarea din acea dimineata si tot eu am solicitat sa puna capat acelei incercari si monitorizari sa vedem cat de mult se incarca artera de Nord prin functionarea benzii prioritare (...) Acel test nu a fost pregatit suficient, in primul rand populatia trebuia anuntata ca urmeaza demararea acestui proiect pilot", spune primarul Capitalei.Primaria Capitalei va incheia contracte cu RATB pentru a acoperi cu mijloace de transport in comun zonele limitrofe si va amenaja parcari pentru cei care vor sa lase masinile la intrarea in Bucuresti, a mai precizat Gabriela Firea: "Nu abandonam proiectul pentru ca aceasta este sansa noastra de a decongestiona circulatia (...) Am realizat cateva contracte (...) si vom continua sa semnam prin RATB contracte cu unitatile administrativ teritoriale (...) Am gasit cateva suprafete de teren la intrarea in Capitala pe care le amenajam in aceasta perioada ca parcari de tranzit, in sensul ca cetatenii care vin in Bucuresti sa-si poata lasa masinile in aceste parcari ale Primariei si sa poata lua un mijloc de transport in comun civilizat si predictibil pana in zona centrala sau pana la locul de munca. Deci, nu renuntam, il demaram dupa ce indeplinim toate celelalte capitolele pentru ca Bucurestiul sa fie ajutat sa se decongestioneze."