Liviu Dragnea, la Antena 3: Eu nu am avut de gand si nu am de gand sa-l schimb pe premierul Grindeanu

Mihai Gadea l-a intrebat pe Dragnea daca vrea sa il schimbe pe primul ministrul si a cerut un raspuns cu "da sau nu"."Nu asta este important. Eu nu am avut de gand si nu am de gand sa-l schimb pe premierul Grindeanu", a raspuns seful PSD.Dragnea a precizat ca evaluarea activitatii guvernamentale, efectuata de PSD si ALDE, se termina "intr-o saptamana-doua".Chestionat daca are o problema cu Grindeanu, Dragnea a raspuns: "Eu personal, nu am o problema".Intrebat daca Grindeanu are o problema cu el, liderul PSD a precizat: "Nu am de unde sa stiu, teoretic nu are de ce sa aiba. Eu l-am intrebat, mi-a zis ca n-are (...) Sper sa ramana, sa revina concentrat pe programul de guvernare, nu pe replici politice".Acesta le-a cerut totodata membrilor PSD sa stopeze disputele in mediul public: "Le cer tuturor sa inceteze cu discutiile astea pentru ca nu fac bine".