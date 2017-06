Liviu Dragnea il acuza din nou pe primarul Iasiului, Mihai Chirica, ca e membru al unui serviciu secret

Dragnea a fost intrebat de Mihai Gadea despre o posibila cauza externa a disputelor care au avut loc in ultima vreme in PSD. Acesta a precizat ca nu poate sa spuna acum "da sau nu". In ceea ce il priveste pe Chirica, "am spus in gluma, dar a fost o gluma serioasa", a adaugat Dragnea, referindu-se la o serie de conversatii pe WhatsApp in perioada protestelor generate de OUG 13, dezvaluite de Rise Project si in care era citat ca afirmand: "Vreau sa atrageti toti membrii de partid, fara Chirica de la Iasi. Ca e omul SIE. Nu v-am zis pana acum. Si cate spune in stanga si-n dreapta, instiga".Intrebat de Mihai Gadea pe ce se bazeaza cand spune acest lucru, Liviu Dragnea a replicat: "Asta imi cer scuze nu pot sa o spun".Dragnea a sustinut ca atunci cand l-a propus pe liste pentru a candida la Iasi nu stia acest lucru.Chestionat daca este legat, Dragnea a raspuns: "Categoric nu".Gadea l-a intrebat daca mai sunt si alti membri de partid in aceasta situatie. "Hai sa terminam cu evaluarea si vedem pe urma", a raspuns el. Chestionat daca are suspiciuni, acesta a precizat: "Suspiciuni da"."Noi suntem deschisi, noi avem toate serviciile reprezentate in partid", a mai spus acesta.