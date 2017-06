Sorin Grindeanu: Nu o sa ma gasiti in postura unui premier care da replica la diversi care spun anumite lucruri

Intrebat cum comenteaza afirmatiile presedintelui executiv al PSD, Nicolae Badalau, legate de nemultumirile fata de activitatea Guvernului, Sorin Grindeanu a afirmat: "Rolul meu e sa fiu prim-ministru. Nu o sa dau replici pe aceasta tema. Treaba mea e sa guvernez cu echipa pe care o conduc (...) Este acest guvern perfect? Nu! Tot timpul este loc de mai bine, dar nu putem da la o parte lucrurile bune care s-au facut in aceste luni".Premierul a apreciat ca speculatiile legate de schimbarea sa din functie au fost inlaturate prin declaratiile facute marti seara de catre presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Cred ca aseara Liviu Dragnea a clarificat aceast situatie. Nu cred ca sunt in situatia de a da replici si de a-mi da cu parerea (...) Nu o sa ma gasiti in postura unui prim-ministru care dau replica la diversi care spun anumite lucruri", a mai Sorin Grindeanu.In ce priveste nemultumirea exprimata de catre Liviu Dragnea privind absenta sa si a ministrului de Finante de la dezbaterile din plenul Camerei Deputatilor pe marginea Legii salarizarii, Grindeanu a spus ca mai important este faptul ca aceasta lege a fost adoptata. "Am fost si sunt un sustinator al Legii salarizarii unitare. A lucrat extraodinar ministrul Muncii, doamna Vasilescu, si asta este cel mai important lucru", a mai spus Grindeanu.

Presedintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, a declarat, miercuri, la Parlament, ca formatiunea politica are multi membri capabili sa-i inlocuiasca pe actualii ministri, dar si pe premier in cazul in care comisia care analizeaza activitatea Executivului va decide acest lucru, precizand ca nemultumirile social-democratilor fata de acesta sunt legate de comunicare si de ritmul de implementare a unor masuri din programul de guvernare."Exista o comisie de analiza a activitatii Guvernului, de fapt de a analiza implementarea programului de guvernare si eu am spus ca acolo unde vom constata deficiente nu ne vom da in laturi sa propunem schimbarea de ministri, ba chiar a Guvernului daca consideram ca acesta a incetinit ritmul aplicarii programului de guvernare", a declarat Badalau.Social-democratul a subliniat ca PSD prefera sa schimbe Guvernul Grindeanu decat sa existe intarzieri in aplicarea programului de guvernare."Nu am spus ca este pregatit (partidul sa mearga la Cotroceni cu noi propuneri - n.r.). Am spus ca, decat sa avem un Guvern care nu aplica programul de guvernare, preferam sa mergem cu un nou Guvern. Nu acceptam absolut niciun fel de derogare de la programul de guvernare si de la ceea ce noi am promis cetatenilor acestei tari", a explicat Badalau.Presedintele executiv al PSD crede ca actualul premier este bun, insa a precizat ca performantele acestuia pot fi analizate doar de comisia care monitorizeaza activitatea Guvernului."Cred ca domnul premier Sorin Grindeanu este un premier bun in continuare, dar asta nu o pot stabili eu, ci comisia o poate stabili in urma analizei tuturor masurilor care au fost aplicate de acest Guvern", a spus Badalau."Este pentru prima oara si cred ca este un lucru bun cand presedintele partidului nu este si premier si atunci partidul stand in afara Guvernului poate sa analizeze cu intelepciune toate masurile si sa aplice absolut toate corectiile catre Guvern care sunt necesare", a tinut sa precizeze Badalau.Referitor la nemultumirile pe care social-democratii le au in privinta ministrilor, acestea sunt legate de comunicare si ritmul aplicarii unor masuri din programul de guvernare."Consideram ca membrii Guvernului nu au comunicat in de ajuns cu dumneavoastra si respectiv cu cetatenii cu toate masurile. Pe de alta parte, dorim intensificarea ritmului de aplicare tuturor masurilor bune pentru cetateni", a explicat Badalau, precizand ca PSD are multi membri competenti care ar putea fi ministri sau premier."Nu exista nicio graba de a merge la Cotroceni, exista o analiza in curs si nu ne putem exprima pentru o persoana sau alta, ba chiar pentru premier ca nu-i competent pana nu finalizam analiza. Vreau sa va spun ca PSD are oameni competenti si o rezerva de cadre foarte buna care oricand poate inlocui un premier sau un ministru", a aratat Badalau."Exclus un premier tehnocrat. Avem o majoritate solida, un program de guvernare care se desfasoara si pe care romanii il apreciaza si consider ca dansul (Klaus Iohannis - n.r.) vrea binele romanilor si va desemna in continuare tot un premier al PSD", a conchis presedintele executiv al PSD.