Lia Olguta Vasilescu: Nu imi fac griji de remaniere; ce a fost de aplicat din programul de guvernare pe ministerul meu s-a aplicat

"Sa stiti ca si eu sunt evaluata ca si domnul Grindeanu, nu sunt din echipa care face evaluarea ministrilor....Nici eu nu imi fac griji, pentru ca tot ce a fost de aplicat din programul de guvernare pe ministerul meu s-a aplicat, dar este o decizie pe care o va lua partidul, in urma acestei comisii, a raportului acestei comisii. Si inca o data, cred ca a precizat foarte bine Liviu Dragnea: nu ministrii sunt evaluati sau premierul ci programul de guvernare in ansamblu, cum s-a aplicat el, pentru ca aveau niste termene foarte precise toti si daca sunt unii care nu si-au respectat aceste termene, au de ce sa isi faca griji", a spus Lia Olguta Vasilescu, intrebata daca Partidul Social Democrat are ceva a ii reprosa premierului Grindeanu.Acesta a afirmat ca si-a depus demisia in alb atunci cand a devenit ministru, tot asa cum si-a depus-o la partid cand a devenit primar sustinuta de un partid politic."Nu este vorba de nicio tensiune, cred ca este vorba de o responsabilitate pentru ca, daca nu aplicam programul de guvernare exact asa cum am promis, toti vom plati peste trei ani si jumatate. Si atunci, daca putem sa reglam ceva din 6 in 6 luni si ne dam seama ca au fost niste greseli si ca putem sa le corectam din mers nu vad de ce nu am face-o. Noi nu suntem ca tehnocratii, sa venim in niste functii fara sa fim votati de nimeni, fara sa fim sustinuti politic de nimeni. Noi suntem oameni politici care ne-am asumat in campania electorala un program de guvernare si niste masuri si cred ca aceste masuri trebuie sa se vada. Legea salarizarii este una dintre ele. Ca e o intarziere de doua luni de zile, eu zic ca nu e un capat de tara, pentru ca nu cred ca s-a asteptat cineva, si liderii de sindicat sa stiti ca, intre patru ochi, recunosc acest lucru, nu se astepta nimeni sa li se dubleze salariile. Adica sa se ajunga atat de sus cu nivelul de salarizare, care pana la urma este un nivel normal, pentru ca in Uniunea Europeana eram pe ultimul loc, ne bateam cu Bulgaria la salarizare", a mai spus Lia Olguta Vasilescu.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca spera ca raportul privind evaluarea programului de guvernare sa fie gata duminica, iar saptamana viitoare sa fie convocat Comitetul Executiv National al partidului."Duminica seara, sper ca raportul de evaluare sa fie gata. Este un raport amplu, nu este evaluarea ministrilor, este evaluarea programului de guvernare, care este, de fapt, obiectivul acestei evaluari. Luni, marti, miercuri vom discuta probabil si cu ministrii si cu prim-ministrul si la finalul discutiilor vom prezenta o decizie in Comitetul Executiv National, care nu stiu exact cand va fi", a afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca, dupa ce va fi gata raportul de evaluare guvernamentala, ar trebui sa aiba o discutie si cu presedintele Klaus Iohannis pe aceasta tema."Dupa raportul de evaluare guvernamentala cred ca trebuie sa fie o discutie si cu presedintele, indiferent ce decizie vom dori sa luam. E bine ca presedintele sa fie informat privind stadiul implementarii programului de guvernare, ca vorbim de Romania", a mentionat el.