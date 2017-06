Gabriela Firea: Daca Sorin Grindeanu nu a mai considerat util spatele politic al PSD, inseamna ca are alt spate, poate/ Avem multi colegi care pot ocupa functia de premier; mi-as dori o femeie

Gabriela Firea a apreciat ca exista o modificare de comportament a premierului Sorin Grindeanu fata de primele luni ale mandatului sau, o posbila explicatie fiind faptul ca acesta ar putea avea o sustinere din exteriorul PSD."Este o suma senzatii pe care ni le lasa la vedere prestatia premierului. La inceput a inteles rolul sau, anume ca reprezinta o functie numita si a inteles ca trebuie sa exista o relatie puternica cu conducerea partidului si a aliantei pentru a aplica programul de guvernare ad litteram. Ulterior, cred ca a fost un moment in care nu a mai simtit aceasta nevoie. Probabil a umplut golul lasat de absenta in consultarea sa cu domnii Dragnea si Tariceanu cu altceva. Ramane sa aflam ce anume este acel altceva. Noi ii asiguram spatele politic. In momentul in care nu a mai considerat util spatele politic, inseamna ca are alt spate, poate", a declarat Firea.Ea a afirmat ca a pus-o pe ganduri declaratia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, legata de faptul ca Grindeanu nu se mai consulta cu el. "M-a ingrijorat faptul ca presedintele Liviu Dragnea a ajuns sa spuna ca nu se mai intalnise cu premierul, ca primul-ministru nu mai simte nevoia sa se consulte cu el, ca relatia cu el, fara sa spuna mot-a-mot, s-a racit", a afirmat primarul Bucurestilor.Firea a adaugat ca, in eventualitatea nerealizarii programului de guvernare, nu Grindeanu va plati costurile politice, ci partidul si liderul sau. "Doamne fereste, daca programul de guvernare nu va fi realizat, cel care va plati va fi presedintele Liviu Dragnea si nu este corect, pentru ca nu este el, din pacate, prim-ministru, iar cel care va plati va fi partidul, nu domnul Grindeanu pentru ca nu el este cel care a candidat direct in alegeri", a mai spus Firea.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, declarase duminica trecuta, la Antena 3, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a acuzat ca nu se mai consulta cu premierul Sorin Grindeanu "ca la inceput", dand exemple de proasta colaborare cu Guvernul la nivelul Primariei, unde proiectele "se lovesc de un zid", iar relatia Executivului cu administratia locala este "mai proasta" decat pe vremea Cabinetului Ciolos.Dupa declaratiile Gabrielei Firea, premierul Sorin Grindeanu a scris, luni, pe Facebook, ca a fi premier este o "raspundere imensa" si, pentru a pune in practica programul de guvernare, este nevoie de stabilitate, atragand atentia ca adversarii PSD "sunt in afara partidului", respectiv PNL si USR.Gabriela Firea a mai declarat, sambata la Romania TV ca nu isi doreste sa devina premier, dar a precizat ca si-ar dori ca o femeie, fie din actualul Executiv, fie din grupul parlamentar al PSD sa ajunga in postul de prim-ministru.Firea a precizat ca nu intentioneaza sa abandoneze mandatul de primar pentru o functie la varful admnistratiei centrale. "Nici in ce priveste prezidentialele, nici in ce priveste preluarea mandatului de premier nu se pune in discutie sub nicio forma. Sunt un om corect care vrea sa-si duca la bun sfarsit activitatea", a spus primarul Capitalei adaugand ca si presedintele PSD, Liviu Dragnea, isi doreste ca ea sa-si finalizeze proiectele pentru Bucuresti.Gabriela Firea sustine ca PSD nu duce lipsa de oameni capabili sa preia functia de sef al Guvernului, insa ea ar prefera o femeie."Avem foarte multi colegi capabili, profesionisti, onesti care pot sa ocupe functia de prim-ministru. Eu mi-as dori sa fie tot o doamna prim-ministru. Am mare incredere in capacitatea de munca a femeilor, in loialitatea lor, in modalitatea in care stiu sa se organizeze si in pragmatismul acestora. O femeie din actualul guvern sau din parlamentarii nostri... Mi-as dori. Sunt sigur ca am colabora foarte bine", a mai spus Firea.