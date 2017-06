Crin Antonescu: Si Bratianu daca invie nu ma intorc in politica activa

"Indiferent cine, si Bratianu daca invie, Ionel, care vreti dumneavoastra, nu ma intorc in politica activa, pentru ca nu am plecat din politica activa din motive care tin de un om, ci am plecat din motive pe care le-am explicat de atatea ori incat nu e cazul sa reiau. Nu, dar nu mi-e indiferent, mi-as dori un Partid National Liberal care sa faca (...) optiunea Busoi, chiar daca eu, nici in acest caz, nu voi mai avea niciodata un rol activ in acest partid sau in viata politica", a declarat Antonescu, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Fostul presedinte al PNL a apreciat, totodata, ca liberalii ar da dovada de viziune daca ar vota in majoritate, la viitorul congres, pentru ca functia de presedinte al partidului sa fie ocupata de Cristian Busoi."Daca ceva in mintea unei majoritati dintre alegatorii PNL la acest congres s-a schimbat, in sensul de a intelege ca trebuie sa se intoarca spre societate, spre lume, spre viitor, spre noile date si coordonate ale politicii in Romania si nu numai in Romania, atunci va castiga Busoi. Daca vor fi preocupati in majoritate de micile intelegeri pe termen si pe spatiu foarte mic, de aranjamentele minore, care nu bat eventual decat pana la urmatoarele numiri in posturi, cand le va veni randul la guvernare, atunci probabil ca prima sansa e a lui Orban", a spus Antonescu.