Carmen Dan, la Antena 3: Ne confruntam cu o veritabila incercare de lovitura de stat

Acesta a afirmat ca stie ca "a fost un desant" la Monitorul Oficial s-a incercat sa se "puna presiune" asupra celor de la aceasta institutie pentru ca Ponta sa fie numit secretar general al Guvernului."Acum cred ca e foarte clar cu al cui creier gandeste dl Grindeanu", a comentat Carmen Dan, care a precizat ca, daca presedintele Klaus Iohannis va semna decretul de demitere a sa, va "respecta legea".In acest caz "am sa ii cedez dl Grindeanu locul de ministru de Interne. Presupun ca va face tot ce ii spune secretarul general", Victor Ponta, care "cred ca si-a dorit foarte mult sa fie iarasi premier si isi imagineaza ca a si reusit"."Incercarea disperata de a face cabinet punand presiune continua si negociind inseamna ca ti-ai propus sa creezi o structura care nu e constitutionala. Este o incercare disperata de a impune un guvern eludand constitutia", a sustinut Carmen Dan.La Antenta 3 a intervenit telefonic si celalalt ministru pentru care s-a trimis demisia la Palatul Cotroceni, Sevil Shhaideh, care a spus ca se astepta ca Sorin Grindeanu sa preia interimatul la ministerul Dezvoltarii, dar acesta a "ca de obicei" a preferat sa fuga "de munca si de raspundere".Sevil Shhaideh, unul dintre cei mai fideli aliati ai lui Dragnea, l-a mai acuzat pe Grindeanu ca are "complexe" din cauza ca nu a fost prima optiune pentru postul de prim ministru.De asemenea, aceasta a afirmat ca Sorin Grindeanu "minte" atunci cand vorbeste despre un "blocaj" la PNDL 2."S-a vazut cine e in spatele dl Sorin Grindeanu. Se va intampla ce s-a intamplat si in 2015, o sa vedeti act de guvernare pe Facebook", a mai spus ea.Vom reveni cu amanunte