LIVE TEXT Victor Ponta: Liviu Dragnea reprezinta trecutul PSD / I-a facut cadou aceasta criza politica lui Klaus Iohannis

Victor Ponta a afirmat duminica seara, la Antena 3, ca Liviu Dragnea reprezinta trecutul PSD, legat de baronul local, si a sustinut ca motiunea de cenzura impotriva guvernului Grindeanu nu va trece.Liviu Dragnea reprezinta trecutul PSD, Sorin Grindeanu reprezinta viitorul.Daca motiunea de cenzura trece, echipa Grindeanu isi va continua activitatea pana cand domnul Iohannis desemneaza un nou prim ministru.Exista si posibilitatea ca Klaus Iohannis sa faca doua propuneri consecutive de premier care sa fie respinse de Parlament si in toamna sa avem alegeri anticipate organizate de Guvernul Grindeanu.Intr-o tara normala primul ministru conduce Guvernul. Intr-o tara anormala, cum este Romania, Guvernul era condus de Liviu Dragnea, secretarul general Busuioc si Sevil Shhaideh, care avea toti banii de dezvoltare.Nu folosesti banii de investitii ca sa cumperi voturi pentru motiune.Toti banii de investitii ai Romaniei au fost alocati doamnei Sevil Shhaideh care pana joi nu a semnat niciun un contract si vineri a anuntat ca se pregateste sa dea bani la primariNu folosesti banii de la program pentru voturi la motiune impotriva propriului guvernNu se mai poate semna niciun fel de contract decat daca doamna Shhaideh vine si ii demonstreaza premierului ca proiectul e necesarSecretarul general Busuioc era cheiaDl Busuioc era din partea dl Dragnea - eu l-am intrebat cum chiar incalci legea? Si-a dat ochii peste capCriza politica a fost declansata de dl Dragnea. Daca guvernul e ineficient - am vazut acel raport care e o fabulatie - Darius Valcov, un om destept, nu se pricepe la cultura, la sport, la mediuS-a creat un sistem in care o singura persoana decide tot.Eu nu am sa ma razbun pe nimeni si nu dl Dragnea m-a facut sa renunt la functia de presedinte al PSD ci niste oameni care au comis un abuz si care vor raspunde in justitie. Dragnea si-a dat demisia cand a fost condamnat pe nedrept cu referendumulNu Grindeanu a vrut sa fie prim ministru. Prima data l-a refuzat pe Liviu DragneaDaca acest guvern e atat de rau, greseala dl Grindeanu a constat in doua lucruri: a acceptat ministri care nu aveau pregatirea necesara.Dragnea nu-l mai vrea pe Grindeanu pentru ca Grindeanu a inteles ca prima datorie ca premier nu e fata de seful de partidDl Dragnea cand a zis acest guvern e de sase luni a mai zis un lucru: mergem la Curtea Constitutionala si imi da mie voie sa fiu prim ministruDiscutia a fost pleci daca ma lasa pe mine Curtea sa fiu prim ministru si daca nu vrea Iohannis il suspendam pe presedinteSolutia e una singura: nu trece motiunea, Grindeanu face guvern cu PSD si ALDE dupa care Grindeanu devine presedinte al PSD(Moderatorul Antena 3 Razvan Dumitrescu prezinta o inregistrare audio prezentata ca fiind purtata intre Laura Codruta Kovesi si procurorul Jean Nicolae Uncheselu si in care vocea feminina este auzita spunand: Stiti ce imi doresc, sa decapati institutional in dosarul acela cu casele si sa ajungem la dl premier care a semnat contratele alea)Victor Ponta comenteaza inregistrarea: In cazul meu dl Uncheselu si-a indeplinit ordinulCred ca m-am lamurit, e vorba de scandalul cu casele de la Timisoara, cand dl Grindeanu era cu caseleModeratorul: Va fi o cerere expresa de demitere a acestui personaj (Laura Codruta Kovesi)Victor Ponta: Va rog sa-l intrebati pe ministrul JustitieiModeratorul: Veti rezolva problema Kovesi devoalata in aceste inregistrari?Victor Ponta: Premierul nu are atributii in acest caz, ministrul Justitiei are. Nu va pot raspunde in locul dl Toader.Moderatorul: Aveti incredere in dl Cazanciuc?Victor Ponta: Ieri ma critica peste tot, nu am, logic, asa e viataModeratorul: Ceea ce ati auzit este dovada fizica ca Kovesi ordina procurorilor capul premierului. Daca nici de data asta nimeni nu reuseste sa faca lumina nu are sens sa ne mai uitam vreodata la felul cum functioneaza aceasta tara