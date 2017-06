RTV publica o inregistrare audio atribuita Laurei Codruta Kovesi: Decapati institutional in dosarul ala cu casele si sa ajungem la domnu' premier

Din inregistrare nu se poate deduce despre ce premier ar fi vorba."Uncheselu, stiti ce imi doresc, sa decapati institutional in dosarul ala cu casele si sa ajungem la domnu' premier decapati institutional in dosarul ala cu casele si sa ajungem la domnu' premier care a semnat contractele alea", se aude aceasta voce afirmand.Iata mai jos afirmatiile facute in aceasta inregistrare audio:"Uncheselu, stiti ce imi doresc, sa decapati institutional in dosarul ala cu casele si sa ajungem la domnu' premier care a semnat contractele aleaNu stiu ce se intampla. Si am avut o discutie la Cheile Gradistei si tot nu am auzit ce s-a intamplatPoata asa, ca suntem cu totii, ne lamurim si ce s-a intamplat. M-am uitat si eu pe datele statistice unde parca toata lumea ne banuia de dimineata pana seara (...)Anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane invinuite la 270Adica e o discrepanta foarte marePosturi in plus avem, politisti in plus avem, specialisti in plus avem, dosare avem. Inseamna ca sunt alte cauze. si am vrut sa stam un pic de vorba sa vedemM-am uitat putin pe situatiile astea. Sunt unele chestiuni ingrijoratoare: sunt dosare de 6-7 ani cu urmarire panala inceputa si care nu sunt solutionate. Au venit si la acelasi procurori si a mai venit cineva sau alt dosar. Urmarirea penala inceputa. La fiecare stiti ce aveti in lucru. Dar altceva ma ingrijoreaza, ca la asta cu dosarele vechi fiecare stiti ce aveti. Ma ingrijoreaza de ce nu ii inhatam. De doua luni, unii dintre ei umbla liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numa' unii si aceiasi fac dosare. Unii s-au incurcat cu legea si-au facut trei rechizitorii anul trecut mama, ce mult am lucrat, suntem tari. Cu trei rechizitorii, nu facem treaba".Prezent la Antena 3 in timp ce era difuzata aceasta inregistrare, Victor Ponta a declarat ca este vorba de premierul Sorin Grindeanu: "Cred ca m-am lamurit, e vorba de scandalul cu casele de la Timisoara"."In tara in care primul ministru Ponta a fost executat probabil tot pe baza unui ordin de catre acelasi procuror, maine dl ministru al Justitiei va avea o reactie. Cu siguranta ca vom vorbi despre acest lucru (cu premierul Grindeanu). Inteleg ca prim ministrii sunt vizati. Oricine mai zice acum cum e Grindeanu protejat de sistem minte!", a adaugat Ponta.In opinia acestuia, "nici PSD-ul domnului Dragnea nici PSD-ul dl Grindeanu nu aveau puterea de a o inregistra pe doamna Kovesi".In luna februarie, o parte a presei a scris ca Sorin Grindeanu ar putea fi vizat de o ancheta a DNA legata de vanzarea a aproape 1.000 de imobile nationalizate. Ancheta ar viza mai multi functionari din primaria Timisoara, in conditiile in care Sorin Grindeanu a fost viceprimar in perioada iunie 2008 - decembrie 2012."Am vazut ca se tot spune in spatiul public cum ca am vreo legatura cu un dosar. Este o manipulare deja suspecta. Nu am raspuns niciodata cand am fost viceprimar al orasului de domeniul patrimoniului orasului. Lucrurile sunt cat se poate de clare", a reactionat atunci Grindeanu, citat de news.ro.In luna martie, Traian Basescu afirma ca procurorii DNA s-ar fi adunat la o reuniune la Cheile Gradistei.