Victor Ponta: Am discutat eu si premierul inclusiv cu emisari ai lui Dragnea ce ne-au propus functii de ministri; i-am refuzat

"Am discutat cu liderii UDMR, au avut niste solicitari la adresa Guvernului, ca nu era vorba de Parlament, din punctul nostru de vedere, normale, legitime, care tin de acte de guvernare, nu de cine stie ce decizii politice uriase. Am discutat cu alti colegi din PSD, inclusiv am discutat si cu emisarii domnului Dragnea, pentru ca si domnul Grindeanu si eu chiar am fi dorit si dorim in continuare sa evitam aceasta situatie din care, este clar, este lose-lose, pierdem sigur', a declarat Victor Ponta, potrivit Agerpres.Secretarul general al Guvernului a explicat ca in negocierile purtate nu a fost vorba de 'o chestiune de orgolii, ci de o viziune asupra cum conduce PSD, Guvernul si tara in continuare'.'Aseara au fost cativa colegi de-ai nostri - care cu siguranta aveau mandat de la domnul Dragnea - care i-au propus si domnului Grindeanu si mie functii de ministri. Si am zis: dragi prieteni, nu ati inteles, noi nu vrem functii de ministri, nu asta e discutia; discutia este daca pastram guvernarea pentru PSD sau, prin demisia lui Grindeanu, punem pe masa presedintelui Iohannis functia de prim-ministru. Doi, daca pastram partidul unit sau daca mergem in continuare pe acest sistem - cum deschide cineva gura, cum cineva are alta opinie, il dam afara. La un moment dat o sa va dati toti afara, nu mai ramane nimeni in partid. Si al treilea lucru la care premierul Grindeanu a tinut foarte mult si il sprijin in acest sens, ca are dreptate, a spus: nu doar eu sunt vinovat, daca Guvernul nu a mers bine, cel care mi-a dat ministri e la fel de vinovat ca mine si atunci raspundem amandoi. Nu se poate, cand amandoi avem o vina, sa raspunda numai unul, nu e corect', a declarat Ponta.Intrebat, pe de alta parte, daca printre solicitarile UDMR discutate cu el sau Grindeanu se vor regasi unele in sedinta de marti a Executivului, Ponta a negat."Nu, nu, nu era nimic atat de urgent, nu", a spus el.