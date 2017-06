Ludovic Orban: PSD a facut oferte generoase parlamentarilor liberali. Cine accepta pleaca din PNL

Ludovic Orban a afirmat in emisiunea "Jocuri de putere" de la Realitatea TV ca parlamentarii PNL au fost abordati de cei din PSD, care le-au facut oferte generoase pentru a sustine motiunea de cenzura depusa impotriva guvernului Gindeanu, asupra unora dintre ei facandu-se chiar si presiuni. Potrivit lui, liberalii au refuzat ofertele social-democratilor.Orban a explicat ca miercuri, cand este programat votul asupra motiunii de cenzura, parlamentarii liberali vor fi prezenti, dar nu vor vota. El a insistat ca are incredere ca nu vor fi liberali care vor vota motiunea. "Cine accepta ofertele generoase ale PSD pleaca din PNL", a avertizat el."Am hotarat sa fim prezenti la dezbaterea motiunii, dar nu vom vota. Cea mai mare parte a parlamentarilor PNL au fost abordati de PSD, li s-au facut oferte generoase sa voteze si asupra unora s-au facut si presiuni", a declarat Ludovic Orban in emisiunea moderata de Rares Bogdan, potrivit realitatea.net