Ponta, la TVR: Colegi din PSD au venit sa ne intrebe ce functii de ministri vrem. Nu au inteles problema

Victor Ponta a afirmat, luni, la TVR 1, ca a avut discutii cu membri ai conducerii PSD care au oferit posturi ministeriale sustinatorilor lui Sorin Grindeanu cu conditia ca acesta sa renunte de bunavoie la functia de prim-ministru, Ponta precizand ca a refuzat oferta.

"Ne-am intalnit aseara cu niste colegi din PSD (...), adica noi sa le spunem ce vrem - sa-si dea demisia Dragnea si sa facem Congres, iar noi sa-i spunem lui Grindeanu sa plece si sa ne intrebe ce functii de ministri vrem. Nu au inteles care-i problem", a declarat Victor Ponta, citat de news.ro.



El a precizat ca a fost respinsa oferta venita din partea conducerii PSD si ca a solicitat organizarea unui Congres al PSD in care partidul sa decida pe cine doreste in fruntea sa, pe Liviu Dragnea sau pe Sorin Grindeanu.

Fostul premier a afirmat ca disputa dintre presedintele Dragnea si primul-ministru era inevitabila si ca a fost generata de catre decizia Curtii Constitutionale privind interdictia condamnatilor penali de a face parte din Guvern. "Tot conflictul de la asta a pornit, ca domnul Dragnea nu poate fi prim-ministru si atunci cine e premier, e rau", a comentat Ponta.

El a apreciat ca revolta lui Sorin Grindeanu a avut si o componenta de ordin personal. "A fost prea umilit. Are o chestie pe care o au banatenii: cand ai trecut de o limita, nu mai merge (...) Cum poti sa faci tu un raport in care sa spui de propriul guvern ca nu e in stare sa faca nimic cand toti ministrii, fara exceptie, au fost propusi de domnul Dragnea? Pe unii nici nu-i cunostea domnul Grindeanu, i-a cunoscut la Parlament", a mai spus Ponta.