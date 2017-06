Gabriela Firea: A fost o decizie de a nu tolera, nici macar pentru colegii nostri, mediocritatea in actul guvernarii

"Nu este un moment usor, nu pot sa spun ca ne bucuram ca am trecut printr-o perioada atat de dificila, (...) dar a fost, daca vreti, o decizie pe care am luat-o, aceea de a nu tolera nici macar pentru colegii nostri mediocritate in actul guvernarii, suficienta in a-i trata pe colegii care iti aduc anumite argumente ca lucrurile privind treburile Guvernului nu sunt pe fagasul normal si nu tin cont de calendarul de guvernare asumat in fata tuturor romanilor", a spus Firea, potrivit Agerpres.Gabriela Firea a mentionat ca exista mecanisme interne extrem de clare pentru fiecare formatiune politica atunci cand are de rezolvat o disputa, o problema."Nu cred ca e normal ceea ce s-a sugerat din partea domnului Grindeanu, care facea apel la convocarea Congresului, ca in fiecare an PSD sa organizeze alegeri de presedinte. Avem presedinte ales de toti membrii? Da. Sa-si incheie mandatul! De ce trebuie luna de luna sa ne precipitam sa vrem sa facem alegeri? Suntem caraghiosi. Guvernam sau intram in competitie?", a adaugat Firea.