Deputatul Remus Borza (ALDE), care a votat impotriva motiunii de cenzura, a declarat joi seara, la Antena 3, ca el nu este foarte fericit in alianta cu PSD deoarece "acestia ne trateaza ca pe o ruda saraca, au mereu o anumita aroganta fata de noi".Borza spune ca ii este loial Tariceanu, "darnu neconditionat".Deputatul sustine ca a fost numarul doi in masonerie si ca este mason vechi si este convins ca masoneria romana nu are niciun interes si implicare politica in aceste zile.