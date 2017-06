Lia Olguta Vasilescu: Nu se va ajunge la un al doilea vot pentru premier. Sunt un milion de tertipuri parlamentare, nu se pune pe ordinea de zi

Intrebata daca se poate ajunge la alegeri anticiapte, in cazul in care presedintele Iohannis numeste un premier altul decat cel propus de PSD-ALDE si el pica la vot, Lia Olguta Vasilescu a negat, relateaza News.ro."Sa stiti ca sunt un milion de tertipuri parlamentare cat sa nu ajungem la vot si a doua oara. (...) Pur si simplu, Biroul Permanent nu trece pe ordinea de zi. Biroul Permanent este majoritate pe actuala coalitie. Dar nu se va ajunge acolo, pentru ca nu este cazul sa se ajunga acolo", a spus ea.Ministrul a precizat ca majoritatea va fi "testata" direct in cadrul consultarilor de la Palatul Cotroceni.Potrivit Constitutiei, la alegeri anticipate se poate ajunge doar prin dizolvarea Parlamentului, daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari de investitura. Dizolvarea se face prin decizie a presedintelui, dupa consultarea sefilor Parlamentului.