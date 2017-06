Dragos Patraru, in emisiunea "Starea Natiei": Desi mai aveam doi ani de contract cu Digi 24, cred ca ne vom desparti aici

Dragos Patraru a anuntat, joi seara, la finalul emisiunii "Starea Natiei", ca, desi mai are doi ani de contract cu Digi 24, crede ca va incheia colaborarea cu aceasta televiziune, urmand ca cel de-al cincilea sezon al show-ului sa revina in august, in alta parte, daca va reusi sa ajunga la un acord cu Digi24 in privinta incheierii contractului, potrivit news.ro.



"Filozofia dupa care ne-am orientat mereu in ceea ce am facut aici la 'Starea Natiei' a fost asta - sa nu tratam niciodata privilegiat institutiile de forta, sa lovim de fiecare data acolo unde este puterea si sa vorbim despre Romania asa cum este ea, saraca, saracita, cu atat de multi oameni tinuti in mizerie, marginalizati, ba chiar acuzati ca au ajuns asa cum au ajuns. Mai multe drepturi pentru cat mai multi inseamna mai multa putere pentu cat mai multi, insemna mai multe sanse pentru cat mai multi. Credem intr-o societate care pune pe primul loc omul, nu institutiile, ci oamenii", a spus Dragos Patraru, in finalul emisiunii.

El a adaugat ca dupa un an de munca are certitudinea ca a ajuns intr-un loc "in care toate aceste valori nu se regasesc", motiv pentru care, desi mai are doi ani de contract du Digi24, crede ca va inceta colaborarea.

"Din pacate, acum, dupa un an de munca, avem certitudinea ca am ajuns intr-un loc in care toate aceste valori nu se regasesc, sau daca exista nu le vedem noi, nu le simtim. Presa care apara interese ale unor institutii si ale unor corporatii e un nonsens. Presa nu oate avea in vedere decat binele oamenilor, sanctionand derapajele uneori inimaginabile ale institutiilor si ale corporatiilor. Motiv pentru care, desi, repet, mai avem doi ani de contract cu aceasta institutie, cred ca ne vom desparti aici", a spus Dragos Patraru

El le-a transmis telespectatorilor ca va realiza emisiunea in alta parte, daca va reusi sa ajunga la un acord cu Digi24 in privinta incheierii contractului.

"Nu ne despartim, insa, de dumneavoastra, pentru ca asta e, deja ne-am obisnuit. Ne mutam taraba in alta parte, daca vom reusi sa ne intelegem cu acesti oameni in privinta incheierii contractului. Ne vedem in august, cu un nou sezon Starea Natiei, al cincilea", a continuat el.

In luna mai, Dragos Patraru a criticat dur Digi 24 in emisiunea sa difuzata de acest post de televiziune, pentru evitarea acoperirii cazului RCS&RDS - Intact.

Intr-una din emisiuni, Dragos Patraru l-a atacat virulent pe redactorul-sef al Digi 24 Cosmin Prelipceanu, numind "ridicola" solicitarea pe care i-a adresat-o de a prezenta o lista pentru a proba afirmatiile ca unii dintre jurnalistii Digi 24 sunt acoperiti.

Referitor la criticile pe care le-a adus postului, Patraru a spus ca nu vorbeste despre cazul RCS&RDS-Intact, ca a sanctionat un derapaj, precizand ca echipei lui ii ￯sta bine￯ cu contractul pe care il are si transmitandu-i lui Cosmin Prelipceanu ca i se pare ca vrea sa isi ascunda propria incompetenta scotand compania in fata.

El a mai spus, referitor la cazul "Bendei-DNA-Antena 3", ca postul Digi 24 a ales sa fie partizan, nu neutru.

Dragos Patraru a mai mentionat atunci ca emisiunea "Starea Natiei" inregistreaza cea mai are audienta la Digi 24.