Lia Olguta Vasilescu: Avem foarte multi functionari la birouri si foarte putini inspectori in teren; trebuie sa reorganizam Inspectia Muncii

Aceasta a fost intrebata de Dumitru Costin, presedintele BNS, de ce nu se mai regaseste in Programul de Guvernare masura dedicata combaterii muncii fara forme legale si cea a viitorilor salariati din Inspectia Muncii care se ocupa de acest aspect."Nu ati mai regasit pentru ca este deja pe site o modificare la Codul Muncii, este in dezbatere publica, iar Codul Muncii pe ansamblu am promis ca il modificam impreuna cu dumneavoastra pe un proiect de lege pe care l-ati depus la Parlament. Este un pachet intreg pe site, este si stattuul inspectorului de munca acolo si reorganizarea Inspectiei Muncii. Am discutat cu presedintele institutiei si am spus ca trebuie sa ne reorganizam dupa modelul francez. Noi avem foarte multi functionari la birouri si foarte putini inspectori in teren. Am spus asa: sa ramana la birouri doar cei care e obligatoriu sa ramana la birouri, cei care sunt pe contabilitate, achizitii, ceva de genul acesta, in rest toata lumea in teren. E simplu", a precizat ministrul Muncii.In ceea ce priveste inghetarea numarului de posturi in administratia publica, Vasilescu a mentionat ca masura se va aplica de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAP), dar inca se afla in discutii."Este o masura pe care nu o aplica Ministerul Muncii. Este o masura despre care se discuta, dar pe care va trebui sa o aplice Ministerul Dezvoltarii Regionale, dar deocamdata nu s-a venit cu Ordonanta. Este foarte posibil sa se faca asta pentru ca Legea salarizarii trebuia sa apara la pachet cu Codul Muncii, cu Codul Administrativ in care ar trebui sa se vada si criteriile de performanta pe care le cerem in administratie. Pana atunci, posturile se vor bloca in administratie, dar cred ca nimeni nu are niciun motiv de ingrijorare sau sa se planga, pentru ca sunt angajati suficienti in administratie", a adaugat Lia Olguta Vasilescu.Intrebata daca vor exista disponibilizari in administratie in acest an, ministrul Muncii a raspuns: "Nu se pune problema de asa ceva. Nu se vor mai face angajari pana la sfarsitul anului, este foarte posibil dupa sfarsitul anului sa mai vedem. Oricum, nici asta nu se va face haotic, din aceasta cauza se discuta inainte pana sa apara Ordonanta. In Sanatate, de exemplu, ai nevoie sa faci noi angajari. Noi a trebuit sa marim salariile prin Legea salarizarii tocmai pentru ca acolo aveam deficit de personal. E clar ca acolo nu va face nimeni o blocare a posturilor", a explicat oficialul de la Munca.In ceea ce priveste masurile privind garantiile pentru tineri, ministrul a afirmat ca nici acestea nu au disparut din Programul de Guvernare, dar unele au fost deja implementate, cum ar fi ucenicia si stagiul, "majoritatea in proportie de 90% sunt implementate deja".