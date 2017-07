Sorin Grindeanu: "Nu am stiut de raportul DGPI referitor la Dragnea, dar nu ma mai surprinde nimic"/ "Dragnea, care e un luptator impotriva sistemului, nu a facut nicio lege in 5 luni"/ De ce nu a numit premierul o conducere la DGPI

"Dupa experientele mele din ultimele luni nu ma mai suprinde nimic", a raspuns Grindeanu cand a fost intrebat daca a fost suprins de datele referitoare la Dragnea din raportul DGPI.Totusi, Grindeanu a lasat sa se inteleaga ca are doar o problema cu modul in care Dragnea conduce partidul, una mai degraba de moralitate si nu de legalitate."Domnul Dragnea, care se considera un luptator impotriva sistemului, nu a facut nicio propunere de lege in 5 luni de zile, asa c amai usor cu lupta antisistem", a declarat Grindeanu.Raportul vizeaza afacerile cu bani publici ale gruparii, zeci de licitatii, controlul real al firmei Tel Drum, lucrari fictive, donatii suspecte la partid, cercuri relationale si de influenta.RISE precizeaza in acest context ca, la inceputul lunii iunie, PSD a modificat legea astfel incat Directia Generala de Protectie Interna (DGPI), poreclit "Doi si-un sfert", sa fie exclusiv sub autoritatea ministrului de Interne, Carmen Dan, reputata ca fiind o apropiata a lui Liviu Dragnea.In acest fel, dispare filtrul CSAT in ceea ce priveste numirea conducerii DGPI.In acest raport, ofiterii DGPI arata ca, initial, Tel Drum a fost preluata fraudulos de Liviu Dragnea de la stat, scrie RISE Project. Apoi, timp de peste un deceniu, acesta si-a atribuit majoritatea contractelor publice de asfaltare si deszapezire prin intermediul unor licitatii trucate.Unele dintre lucrari ar fi fost fictive.Documentul il identifica inca din primele randuri pe Dragnea ca fiind "detinatorul majoritar al actiunilor la purtator de la SC Tel Drum SA".