Liviu Dragnea despre dezvaluirile Rise Project: Nu am afaceri nici in Brazilia, nici in alta parte. Vor sa ma inlature si sa distruga PSD. Soros e un personaj malefic, nu voi ceda in fata lui

Liderul PSD a mai spus ca "Soros e un personaj malefic, nu voi ceda in fata lui" si ca "miezul linsajului nu este in Romania"."Este clar ca nu se poate, am ajuns eu si PSD in situatia ca toti trag de noi, toti ne injura. Noi am vrut pace in Romania, se pare ca ei nu vor pace. Nu stiu cine sunt ei. O sa aflam. E o campanie impotiva mea si a PSD. Nu vom mai sta ca pana acum", a adaugat Dragnea.El mai spune ca "Nu a fost chemat la DNA din 2016, de cand DNA a inceput urmarirea penala in rem (dosarul legat de TelDrum - n.red.) Daca eu as fi facut ceva, credeti ca nu s-ar fi aflat? Credeti ca nu as fi fost chemat? Au fost mii de oameni audiati.""Eu am colindat si o sa colind multe tari, asa cum fac multi romani. Ce este ilegal? Ce e rau aici?", a adaugat Dragnea.In ceea ce priveste controlul ANAF la Rise Project in ziua publicarii celei mai recente investigatii, Dragnea a spus ca "Credeti ca ANAF este institutia mea sau a PSD-ului? Este o institutie cu multi oameni, cu legaturi vechi. Sunt indignat ca s-au dus in acea zi, ceva necurat este."