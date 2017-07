Liviu Dragnea anunta o analiza saptamanala a activitatii Guvernului

"Maine va fi prima intalnire importanta cu guvernul, pe care o asteptam de 6 luni de zile, un premier bine aplicat, organizat, ordonat, care vine si ne prezinta ceea ce a prezentat deja - raportul de activitate din prima saptamana, spunand ceea ce va face in urmatoarea saptamana si cum are de gand sa abordeze discutiile cu presedintele Comisiei Europene, care este sprijinul de care are nevoie din partea coalitiei. (...) Eu am spus in mai multe randuri, numai ca fiecare prelua ce vroia si rostogolea ceea ce vroia la televizor. Ideea e ca nu faci o evaluare la partid, nu partidul face evaluarea, evaluarea o face Guvernul. Si Mihai Tudose e un om pe care il apreciez foarte mult (...) si care munceste foarte mult. In fiecare luni, poate ca in aceasta vacanta de vara n-o sa fie in fiecare luni, guvernul vine si prezinta coalitiei ceea ce a facut in saptamana precedenta, ce urmeaza sa faca in saptamana urmatoare. Asa se va intampla. Nu suntem ca o comisie, ca niste inchizitori sau ca o comisie de examen, fiecare stam cu ochelarii pe nas, cu cotiere si cu testul grila, suntem niste colegi", a declarat Dragnea, citat de Agerpres.El a adaugat ca intalnirile cu coalitia de guvernare sunt necesare, pentru ca impreuna s-au castigat alegerile: "Impreuna am castigat alegerile, impreuna muncim si depunem eforturi ca acest an de guvernare sa mearga inainte. Ei ne spun ce au facut, e nevoie de decizii sau de aprobari politice, pentru niste decizii care tin de actul de guvernare, e firesc sa fie o discutie in coalitie si coalitia sa sprijine. (...) Dar regula va fi ca in fiecare zi de vineri va fi transmisa liderilor coalitiei materialul pentru luni si sa fie o discutie aplicata. Este o metoda de abordare care mie imi place foarte mult si care imi da mari sperante. Aceasta noua echipa guvernamentala a depus eforturi foarte mari, a stat de dimineata pana noaptea tarziu, a fost un tur de forta al prim-ministrului si al celor trei vicepremieri, s-au intalnit cu mai mult de jumatate dintre ministri si cu o parte importanta din institutiile cheie urmeaza saptamana viitoare. Am stabilit deja 45 de actiuni, o parte au fost implementate, celelalte urmeaza (...) Decizia de schimbare a Guvernului a fost una buna si ne da speranta ca actul de guvernare va reveni in matca lui."