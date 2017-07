Liviu Dragnea: Ii sugerez lui Tudorel Toader sa lucreze vara asta la legile justitiei, care sa fie izvorate din bunul-simt

"Ceea e ii sugerez este ca aceasta vara sa fie folosita de catre Ministerul Justitiei pentru a prezenta toate modificarile legislative pe care le are in vedere pentru legile justitiei, in asa fel incat la 1 septembrie sau in jurul datei de 1 septembrie, toate aceste proiecte de legi sa fie cunoscute si Parlamentul sa inceapa sa lucreze intr-un mod serios si intr-un ritm sustinut pentru modificarea acestor legi", a afirmat Dragnea la Romania Tv, potrivit News.ro.Liderul PSD si-a exprimat speranta ca Tudorel Toader va veni cu un pachet de legi pe justitie care sa fie izvorat din "bunul-simt" si din "ceea ce se intampla in alte tari democratice": "Eu am sperante in Tudorel Toader ca va veni cu un pachet de legi care sa fie izvorat din bunul simt, sa fie izvorat din ceea ce isi doresc romanii, din ceea ce se intampla in alte tari cu democratii consolidate, democratii vechi, cu un sistem de justitie foarte puternic, foarte echilibrat si foarte bine apreciat."