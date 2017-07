Ziarist brazilian, la Sinteza Zilei: Parchetul investigheaza de unde provin banii cu care au fost cumparate proprietatile din Brazilia mentionate in anchetele RISE Project

"Nimeni (dintre procurorii brazilieni, n.r.) nu a mers in Romania deocamdata. Dar aici in Brazilia, in statul unde se afla proprietatile pe plaja din Cumbucu este o investigatie a Ministerului Public federal. Ministerul Public investigheaza de unde provin banii din care au fost cumparate proprietatile din Brazilia", a spus Lumi Zunica, ziarist ala Record TV, intr-o interventie telefonica la Sinteza Zilei de la Antena 3.Acesta a subliniat ca "in Brazilia este o investigatie oficiala" si a adaugat ca "Liviu Dragnea a trimis o plangere Ambasadei Romaniei in Brazilia impotriva jurnalistilor care am facut aceasta investigatie".Lumi Zunica, care a lucrat impreuna cu ziaristul Paul Radu de la RISE Project la aceasta investigatie , a precizat ca si procurorii romani s-au interesat de legaturile lui Liviu Dragnea cu Brazilia."Stim ca Parchetul din Romania a cerut informatii de la Parchetul din Brazilia. Nu stim daca a venit cineva in Brazilia pentru asta sau au fost cerute informatiile prin ambasada sau prin intermediul unui acord international de colaborare", a mai adaugat Lumi Zunica."Ce face Liviu Dragnea este sa se foloseasca de toata infrastructura, de romanii si brazilienii care sunt aici adminstrandu-i afacerile. Mai exact, asta inseamna spalare de bani. Spalarea de bani este cand o persoana are proprietatile pe numele unor interpusi", a mai spus Lumi Zunica.Interventia telefonica a ziaristului brazilian vine dupa schimbul dur de replici intre Antena 3 si Liviu Dragnea de la inceputul acestei saptamani. Sper sa fi meritat mizeria din ultimele doua zile . Speram sa se terminat cu aceste mizerii, se pare ca nu", declara luni Liviu Dragnea, batand cu degetul in microfonul reporterului de la Antena 3, dupa ce postul de televiziune a publicat duminica un articol in care afirma ca un magazin de pantofi de lux de pe Calea Mosilor din Bucuresti, Stefan Burdea, este detinut in acte de fiul liderului PSD in asociere cu designerul Stefan Burdea si cu Adrian Mladinoiu, fostul sofer al lui Dragnea si actual secretar de stat in noul guvern.Mihai Gadea i-a dat replica luni seara, tot la Sinteza Zilei, si l-a sfatuit pe Liviu Dragnea sa lase rafuielile cu presa "pentru trecut si pentru Traian Basescu".