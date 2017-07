Teodorovici, consilier al premierului: Nu se justifica un stadion de fotbal de 12 milioane de euro in Alexandria, Teleorman

Eugen Teodorovici, fost ministru de Finante si consilier onorific al prim-ministrului Mihai Tudose, spune ca nu se justifica alocarea a 12 milioane de euro pentru construirea unui stadion de fotbal in Alexandria, judetul Teleorman.

"Nu se justifica", a spus Teodorovici, intrebat despre alocarea fondurilor, la emisiunea "In fata ta" de la Digi24.

El a adaugat ca inca nu a discutat cu premierul Mihai Tudose despre acest subiect, pentru ca "decizia a fost luata de ministrul Dezvoltarii".

"Nu am nimic cu cei care sustin sportul, fotbalul, dar sunt convins ca erau alte lucruri la nivel national...", a completat el.

Fostul ministru a mai spus ca Sevil Shhaideh poate face astfel de cheltuieli la Ministerul Dezvoltarii fara avizul premierului.





Cum motiveaza Ministerul Dezvoltarii necesitatea investitiei:

Potrivit proiectului de Hotarare de Guvern stadionul va avea doua tribune cu urmatoarele dotari:Regim de inaltime - S+P+2E;Nr. Locuri spectatori - 2572.Spatii pentru echipe (vestiare, camera prim ajutor, camera antidoping, etc);Spatii pentru oficiali (vestiar arbitri, camera oficial meci, etc);Sala de forta;Spatii pentru presa (masa presei, camera fotografi, platforme camere TV, studiouri TV, etc);Spatii pentru spectatori (locuri pe scaune, grupuri sanitare, puncte de prim ajutor, puncte principale de servire);Regim de inaltime - S+P+3E;Nr. Locuri spectatori - 2924;Spatii de cazare sportivi - 36 camere.Sala antrenament atletism;Spatii recuperare sportivi;Spatii pentru spectatori (locuri pe scaune, grupuri sanitare, puncte de prim ajutor, puncte principale de servire)In plus, stadionul va avea o pista de atletism de 400 m outdoor, la care se adauga terenuri organizate in zone reziduale ale turnantelor si o parcare VIP de 100 de locuri.Stadionul nou ar urma sa fie construit in locul actualului stadion, construit in urma cu circa 40 de ani.Dupa ce expira cele zece zile de dezbatere publica, proiectul va fi trimis pentru a fi adoptat de Guvern."Complexul sportiv (n.r. stadionul vechi)este functional, fiind utilizat cu dificultate pentru meciurile oficiale, antrenamentele si activitatile curente ale clubului de fotbal FCM Alexandria. Facilitatile de atletism stau la dispozitia Clubului Sportiv Judetean Teleorman (CST), aici avand loc antrenamente ale sportivilor afiliati clubului. Asa cum reiese si din expertiza tehnica efectuata pentru amplasament si din analiza generala a starii actuale a amplasamentului toate constructiile aflate pe teren sunt intr-o stare tehnica sub standardele actuale aplicabile, o parte din aceste constructii fiind neutilizabile si abandonate (tribuna 2 metalica).Instalatiile constructiei, in special cele ce tin de siguranta spectatorilor, nu sunt prezente (sisteme de alarmare, sisteme de detectie incendiu, iluminat de siguranta, etc)", se arata in nota de fundamentare a proiectului.In ceea ce priveste gazduirea de meciuri de fotbal stadionul prezinta urmatoarele carente principale, se mai arata in proiectul de hotarare:- numarul de locuri este sub cel necesar pentru Liga 1/ respectiv categoria 3;- stadionul nu beneficiaza de un sistem de nocturna;- stadionul nu beneficiaza de spatiile necesare pentru presa scrisa si TV;- spatiile pentru echipe si oficiali sunt subdimensionate;- nu au fost identificate elemente ce tin de securitatea meciurilor cu public (camera de control stadion, sistem de adresare public, vizuale si sonore)In ceea ce priveste gazduirea de competitii sportive de atletism principala carenta consta in conformarea pistei de atletism, care are doar un singur culoar de alergare pe turnante si pe linia dreapta opusa tribunei 1, spun initiatorii proiectului."Toate aceste carente cumulate justifica investitia propusa ca fiind de prima necesitate in contextul in care activitatile sportive continua sa fie desfasurate pe amplasament, iar cluburile locale de sport au in mod constant performante notabile in competitiile nationale si chiar internationale", se arata in nota de fundamentare.