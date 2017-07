Radu Tudor, la Antena 3: Sunt foarte revoltat de povestea cu stadionul din Teleorman / Tara se scufunda, noi ridicam stadioane. Emisiunea nu este impotriva lui Liviu Dragnea sau a PSD-ului, ci impotriva celor care isi bat joc de banul public

Realizatorul Antena 3 Radu Tudor s-a declarat vineri seara "revoltat" de ideea alocarii a 12 milioane de euro pentru construirea unui stadion in Alexandria, in judetul Teleorman, fieful lui Liviu Dragnea. Ulterior, acesta a comentat ca sunt cladiri de patrimoniu care stau in paragina, precum Cazinoul din Constanta, si care trebuie salvate, declarand ca emisiunea nu este impotrival ui Liviu Dragnea sau impotriva PSD-ului, ci "impotriva celor care isi bat joc de banul public"."Sunt foarte revoltat de povestea cu stadionul din Teleorman", a spus acesta, la Antena 3, acuzand faptul ca astfel de investitii vin in contextul in care in Romania "nu avem autostrazi" si "ni se prabusesc in mare monumentele istorice"."Tara se scufunda, noi ridicam stadioane (...) Daca asta o sa ajunga Romania, o echipa de fotbal in liga a treia, eu ma opun ferm. Asta ii trebuie Romaniei, stadion la Teleorman?", s-a intrebat moderatorul Antenei 3, aratand ca acesti bani ar putea fi folositi mai degraba pentru construirea unui spital pediatric de oncologie sau pentru repararea autostrazii "care s-a prabusit a treia oara sub ochii nostri" (Lugoj - Deva, n.r.).Fostul ministru de Finante din Guvernul Ponta, Eugen Teodorovici, spusese si el, in urma cu o zi, ca nu se justifica alocarea a 12 milioane de euro pentru construirea unui stadion de fotbal in Alexandria.El a adaugat ca inca nu a discutat cu premierul Mihai Tudose despre acest subiect, pentru ca "decizia a fost luata de ministrul Dezvoltarii".Intre timp, acesta a fost demis.Intrebat vineri cum comenteaza declaratiile legate de viitorul stadion din Alexandria, Liviu Dragnea a comentat ironic, inainte de anuntul demiterii lui Teodorovici: "In Teleorman nu mai e voie sa se faca nicio investitie. Le spun celor din Teleorman ca nu au dreptul la nicio investitie".Pe de alta parte, jurnalistul Antenei i-a luat apararea lui Liviu Dragnea, spunand ca "in momentul in care ii faci lui Liviu Dragnea niste dosare cu uriase semne de intrebare nu ai cum sa nu il vezi victima. Ceea ce vad eu acum este o noua ofensiva, exact ca cea din cazul lui Victor Ponta. L-au calcat in picioare, l-au facut victima, l-au dus la 60% in sondaje, a dus PSD la 45% in alegeri pe genul asta de campanii si pe dosare mizerabile facute la comanda, o spun si adversarii politici".El si-a incheiat emisiunea pledand pentru salvarea Cazinoului din Constanta si subliniind ca emisiunea nu este impotriva lui Liviu Dragnea sau impotriva PSD-ului, ci "impotriva celor care isi bat joc de banul public si care nu inteleg ca tara asta are niste prioritati, niste repere, in primul rand aceste investitii trebuie facute, cand terimam ce e de facut urgent in tara asta, le vom face si pe celelalte".