Mihai Tudose: Comunicarea legata de schimbarea sistemului electoral din R. Moldova s-a facut prost; este un sistem democratic

"Este criticat Guvernul de la Moldova ca a implementat un sistem de vot care se foloseste chiar si in Europa, adica este un proces democratic care respecta toate conditionalitatile de la Venetia, facut din timp, cu mult inainte de alegeri. Am discutat cu premierul (Pavel Filip - n.r.) acest subiect", a afirmat Mihai Tudose.Premierul a precizat ca singura problema a fost legata de comunicare, aceasta realizandu-se "prost" si a subliniat ca adoptarea unui nou sistem electoral in Moldova a fost votata de aproximativ 70% dintre parlamentari, acest lucru aratand o legitimare clara."Singura problema a fost ca a fost comunicat prost sau/si tardiv - intai a apucat sa fie prezentat de catre un anumit tip ge grup politic la Bruxelles ca fiind un derapaj democratic, ceea ce nu este asa. A fost votat in Parlament, inteleg, cu aproape 70%", a punctat prim-ministrul.Referitor la faptul ca au fost proteste impotriva acestui sistem nou, premierul a afirmat ca "proteste sunt peste tot"."Proteste sunt de pe peluza de la Casa Alba pana la Bucuresti, unde se intampla in acelasi timp proteste si pro si contra aceleiasi institutii. Este o proba de democratie, sunt libere", a aratat Tudose. Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, la Chisinau, ca adoptarea unui nou sistem electoral in Moldova nu afecteaza procesul democratic , primul-ministru apreciind ca declaratiile critice la adresa modificarilor vin dupa "o distorsionare a realitatii de neprieteni".Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat joi pe Facebook ca a promulgat legea privind trecerea de la sistemul de vot uninominal la cel mixt.Sute de oameni, mii potrivit organizatorilor, au protestat joi, timp de peste patru ore, in fata Parlamentului de la Chisinau, fata de sistemul mixt de vot.Proiectul de lege privind introducerea sistemului mixt in locul celui uninominal in Republica Moldova a fost votat joi in lectura a doua, finala, in Parlament, chiar daca aceasta initiativa legislativa a fost avizata negativ de catre Comisa de la Venetia, iar liderii politici au recomandat sa nu fie schimbat sistemul de vot.In favoarea proiectului s-au pronuntat 74 de deputati. Reforma electorala a fost aprobata de catre legislatori in timp record. Parlamentarii au avut nevoie de doar 4 minute pentru aceasta. Deputatii PCRM, PLDM si PL au parasit sala unde a avut loc sedinta Parlamentului.