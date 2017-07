Victor Ponta: Eu cred ca la un moment dat Mihai Tudose va prelua conducerea PSD. / PSD tebuie sa se schimbe. Parca suntem toti Consiliul Judetean Teleorman

"Eu cred ca la un moment dat Tudose va prelua conducerea PSD. Este inevitabil. (...) Domnul Dragnea este o mare slabiciune pentru PSD. In istoria PSD-ului Ion Iliescu a fost un pic inaintea partidului, Nastase, Geoana aveau o imagine foarte buna. E prima data cand partidul are 40% si liderul are 15%, adica nu merge chestia asta", a declarat Victor Ponta.El a aaugat ca Tudose are o experienta parlamentara mare si, spre deosebire de Sorin Grindeanu, nu va mai putea fi schimbat din functie de Liviu Dragnea.Fostul premier a mai spus ca Mihai Tudose a facut deja cateva lucruri bune, precum faptul ca l-a schimbat pe seful ANAF si ca a facut o vizita la Chisinau.Victor Ponta a adaugat ca nu are un ''razboi personal'' cu Liviu Dragnea, afirmand ca, in opinia sa, liderul PSD Liviu Dragnea era ''un foarte bun numar doi'' in partid, insa acum este ''un catastrofal numar unu'': "PSD trebuia sa se schimbe. Parca suntem toti Consiliul Judetean Teleorman", a adaugat Victor Ponta.