Grindeanu, la TVR1: Mi s-a sugerat ca Fondul Suveran de Investitii sa treaca prin OUG. Sunt convins ca nici Tudose nu va accepta

Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, luni seara, la TVR 1, ca i s-a "sugerat" ca Fondul Suveran de Investitii sa treaca prin ordonanta de urgenta, el exprimandu-si convingerea ca nici premierul Mihai Tudose nu va accepta acest lucru. Grindeanu a spus ca este necesar ca acest fond, care urmeaza sa includa companii precum Hidroelectrica, Tarom, Transgaz, Romgaz, sa fie infiintat prin lege adoptata de Parlament, potrivit news.ro.

"Mi s-a sugerat ca Fondul Suveran de Investitii sa fie adoptat prin OUG, ceea ce nu am acceptat", a spus Grindeanu.

El a precizat ca este convins ca nici premierul Mihai Tudose nu va accepta ca Fondul Suveran de Investitii sa fie infiintat prin ordonanta de urgenta.

Grindeanu a subliniat ca el considera ca infiintarea acestui fond trebuie dezbatuta in Parlament, pentru ca este vorba despre "10-12 miliarde de euro".

"Vorbim de un patrimoniu al tuturor. Este vorba despre Hidroelectrica, Tarom, Transgaz, Romgaz", a explicat fostul premier.

Sorin Grindeanu a mai explicat ca proiectul pentru Fondul Suveran de Investitii trebuia sa plece de la Ministerul Economiei pe circuitul de avizare la celelalte ministere, ceea ce nu s-a intamplat, astfel ca nu a avut cum sa intre in sedinta de Guvern pentru a fi discutat.

Membrii Guvernului au discutat, in 30 iunie, in prima lectura, proiectul Fondului Suveran de Investitii, urmand ca el sa fie analizat in dezbatere publica si sa fie concretizat pana in septembrie in proiect de lege si trimis la Parlament.

"Acest fond este o masura de stimulare economica prin care, in urma atragerii de capital din piata financiara interna si internationala, vor putea fi constituite surse de finantare pentru proiecte de investitii profitabile si sustenabile ce vor antrena un efect de multiplicare in economie conducand la dezvoltare in paralel cu cresterea veniturilor bugetare", a declarat ministrul Economiei.

Mihai Fifor a precizat ca ideea crearii Fondului Suveran de Investitii a fost agreata si de institutiile europene si internationale.

Intr-un interviu acordat News.ro si publicat la inceputul lunii mai, Mihai Tudose, pe atunci ministru al Economiei, spunea ca Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi pus in dezbatere publica pana pe 15 mai si va avea si o capitalizare initiala in jur de 1,8-1,9 miliarde lei.